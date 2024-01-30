富商陳萬添只剩300元　接手「信義區小確幸」再爆惡劣行徑

▲富商陳萬添遭控積欠員工薪水，裝潢廠商也因拿不到工程款而一狀告上法院。



圖文／鏡週刊

富商陳萬添再添爭議！本刊接獲投訴，指他去年接手經營台北市政府地下一樓的員工餐廳後，不僅抹黑員工、強逼離職、拖欠薪水，就連合作廠商也被惡意賴帳，不僅如此，還有人到陳的另一家公司任職，竟被陳借款數百萬元，當事人催討卻遭陳嗆：「誰說欠錢一定要還！」更扯的是，當事人提告勝訴，才發現陳已脫產，帳戶只剩300元，痛批陳根本不是富商，而是無賴！

▲陳萬添於去年三月接手北市府員工餐廳的營運，現卻爆出欠薪賴帳的糾紛。

台北市政府地下一樓員工餐廳，被附近上班族稱為「信義區小確幸」，但2年前因新冠肺炎疫情影響，來客數驟減，加上物價高漲，讓承包商不堪虧損，選擇提前解約退場。沒多久，由知名牛肉麵店「洪師傅」老闆為首的新經營團隊，以「府宴」之名進駐，卻在去年3月因經營權易主，改由知名富商陳萬添接手而變調。

府宴餐廳前總經理湯建中向本刊投訴，指陳萬添為了安插自己人，不僅在網路社群抹黑他帳務交接不清，藉此逼他離職，還拒付薪水，就連餐廳廠商的款項也被拖欠，讓餐廳被告上法院，陳卻置身事外。

▲湯建中（左）因前老闆宴請市長蔣萬安（右）才認識陳萬添，當時陳還與蔣一同坐在主桌。（讀者提供）

對於陳萬添經營市府餐廳引發的糾紛，台北市政府公管中心祕書表示，之前就有收到相關檢舉，目前已請業務單位跟陳萬添溝通，希望餐廳能妥適處理，不要影響市府形象，否則約滿後將不再續約。

從事表演工作的A小姐告訴本刊，十幾年前，她受邀到陳萬添位於台北市北投區的柏泰園宴席演出，因而認識陳。3年前於臉書互加好友後恢復聯繫，當時陳聲稱在做負離子健康事業，認為A小姐形象好、懂宣傳，希望她能成為負離子事業的代言人，因新冠肺炎疫情影響，當時A小姐的表演活動停擺，為了生計，便與陳簽約，前年2月開始上班。

▲陳萬添借錢時都會開支票當擔保，但A小姐要存入戶頭時卻慘遭跳票。

A小姐說：「陳最後跟我說做負離子事業賺錢太慢，要我幫他操盤期貨、做槓桿。」，由於陳不會用手機下單，也不願用自己的帳戶買賣，因此2人談定用A小姐的帳戶交易，但同年6、7月陳慘賠5、600萬元，疑似資金無法調度，開口向A小姐周轉，前後借了800多萬元。

A小姐告訴本刊，陳還差400多萬沒還，就嗆她：「誰說欠錢一定要還！」，事後還將A小姐趕出公司，A小姐忍無可忍，打官司討公道，雖經法院判決勝訴，但陳早已脫產，僅有的戶頭只剩下300元。

▲A小姐秀出對話截圖表示，陳萬添不僅惡意欠債不還，還叫助理傳訊恐嚇。

湯建中強調，陳萬添對他的攻擊都是抹黑，企圖讓他在業界無法生存，他一定會提出告訴，也希望自己和A小姐的遭遇能讓外界知道，現在的陳根本不是富商，只是到處欠債擺爛的無賴！

針對相關指控，本刊致電府宴餐廳，希望聯繫陳萬添查證，櫃台人員一開始表示陳不在現場、主管都在開會，請記者稍晚再聯絡，但記者二度致電時，櫃台人員卻改稱主管都沒進來，無人可以回應。記者留下聯繫方式，請對方轉告陳萬添或其他主管，但至截稿前均未獲回應。

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