超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

▲台北市最新地標「台北天空塔The Sky Taipei」預計年底開幕，開發商碩河公司董事遭檢舉掏空逾10億元涉及背信罪，檢調日前發動搜索扣押相關證據。



圖文／鏡週刊

由碩河主導、投資開發規模超過200億元的台北市最新地標「台北天空塔 The Sky Taipei」，預計今年底完工，成為僅次台北101的信義區第二高樓，不過，本刊掌握，整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元，疑犯背信罪，檢調暗中蒐證多時。

除了大股東聯發科海外子公司提告，台北地檢署日前也密赴碩河等4個地點搜索，懷疑碩河副董事長邱冠勳竟挪用增資款償還另名董事馬廷海的個人債務，甚至將台北天空塔產權質押給中國券商，讓該券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審會審查，過程疑雲重重。

▲身兼碩河董事、出身香港《東方日報》家族的地產大亨、鵬榮集團總裁馬廷海，也被列為被告。

台北市最新地標、信義區第二高樓的台北天空塔（下稱台北塔）開發案驚傳掏空！台北地檢署1月18日指揮調查局台北市調處兵分四路拂曉出擊，前往台北塔開發商碩河開發公司及副董事長邱冠勳、前財務長鐘肇峰住所和邱在外成立的盛景公司等地搜索。

專案小組懷疑台北塔興建資金遭不法挪用逾10億元，加上有人在海外以450億元賤售股權，為避免台北塔淪為爛尾樓，檢調火速查扣交易合約、相關人等的電腦及手機等證物，邱冠勳遭限制出境及出海，不排除近期再發動第二波約談行動。

▲碩河副董事長邱冠勳遭檢舉涉及背信罪，訊後遭限制出境及出海。

知情人士透露，依檢調蒐證資料，邱冠勳涉嫌挪用增資款，與另名碩河董事馬廷海有關。有「地產大亨」之稱的馬廷海，出身香港《東方日報》家族，為鵬榮集團總裁，被控和邱冠勳聯手私挪台北塔增資款償還私人貸款，由於掏空的金流與碩河另設的海外控股公司有關，擁有該海外公司管轄權的商業法院日前發出禁制令，禁止碩河開發變更股東，以確保投資人權益。

▲碩河開發曾爆發經營權之戰，檢調十八日搜索碩河辦公室，查扣合約等證物。

本刊調查，台北塔是碩河的大型投資案，以資產為擔保取得由兆豐及元大銀行主導的十家金融機構大型聯貸，規模之大歷年罕見。邱冠勳與馬廷海均為碩河董事，遭控以節稅等名義，在碩河上層設立August Gold、Green Heaven與Luxe Opus等境外控股公司，另成立Lion Best公司，表面上是為節省稅務，私下卻將台北塔的資產質押借款，涉嫌五鬼搬運挪用逾10億元。

本刊致電馬廷海與邱冠勳在北市松智路的碩河辦公室，接電話的一方對於記者詢問北檢發動搜索、台北塔遭檢舉涉及弊案或如何聯繫馬、邱2人等問題，一律回答不清楚或不知道，因而無法得知相關回應。

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