日本大學生上課開煮火鍋引網熱議　教授：很開心看到學生這麼做

▲日本教授分享學生在他課堂上煮火鍋，引起民眾熱議。（圖／取自X @smasuda）



圖文／CTWANT

通常學生違反校規，都會被記警告、小過或大過，而上課偷吃東西更是許多老師的大忌，不過卻有日本大阪公立大學的一位教授，在社群平台上分享學生在自己課堂上煮火鍋的照片，貼文一出立刻引發熱議，除了稱讚該校課堂自由外，有部分網友認為此舉影響課堂秩序，是十分不理智的行為。對此，當事教授增田聰回應：「我一直鼓勵學生們在上課時煮火鍋，很開心現在終於看到有學生這麼做！」

據《J CAST NEWS》報導，大阪公立大學文學所教授增田聰在去年12月5日於社群平台 X（前推特）上，分享兩張學生們在他課堂上吃火鍋的照片，照片中顯示桌上放著卡式瓦斯爐和豐富食材，大家正開心地分食火鍋。增田聰說：「終於看到有學生這麼做了，我認為只要事先確認過細節，就可以放手去做，大學本來就是讓學生確認『自由』的空間。」他提到自己的上課風格，是只要不造成他人困擾，就可以做任何事，像是自由離開教室、伸展，甚至是煮火鍋等。

增田聰認為發生衝突時，大學生要有溝通解決的能力，他說明：「當天煮火鍋的學生已通知全班同學，也確認無人為此行為感到困擾，學生藉由此事促進與同儕間的溝通，使教育效果大幅提升。」增田聰強調：「有別於高中生活，大學不僅要有讓學生自發思考的機會，更該保持讓學生不斷嘗試、發掘錯誤，並尋找自己跟別人合作的空間。」

貼文一出引來網友討論，不少網友稱讚教授開明，認為大學風氣本該如此自由，但也有不少民眾反駁此舉本末倒置，反而使學生無心上課，對此增田聰回應：「自由不是0％或100％，而是透過默契與溝通，去行使最大的自由範圍和程度，商量的過程才是最重要的。」

延伸閱讀

▸ 網紅賣場「試吃放回去」惹議2度道歉…警察台中逮人 知情人士曝內幕：血賺了

▸ 孕妻下跪挽回尪竟挨打…小三遭判賠30萬哭窮 法官揪她「住豪宅養馬」打臉

▸ 高雄路邊攤一碗陽春麵60元 他嘆：貴到自己學煮東西