烏克蘭若戰敗　匈牙利政黨黨魁：將宣稱擁有烏克蘭西部地區主權

▲匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」黨魁托羅茨凱（Laszlo Toroczkai）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打至今超過700天，如今鄰國匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）黨魁表示，假若烏克蘭敗給俄羅斯，黨內將聲稱對烏克蘭西部住著15萬名匈牙利裔人士的地區擁有主權。

路透報導，該黨在匈牙利議會199席次之中擁有6席，黨魁托羅茨凱（Laszlo Toroczkai）上述言論在當地27日晚間的極右翼政黨領袖會議上提及。他透過影片表示，「關於烏克蘭戰爭，我們的訊息非常簡單：即刻停火、和平、透過談判解決問題。」

托羅茨凱呼籲烏克蘭西部的匈牙利裔人士自治，「如果這場戰爭最終導致烏克蘭失去其國家地位，這是有可能發生的事……容我發出信號，我們對外喀爾巴阡（Transcarpathia）擁有主權。」當他說完之後，群眾鼓掌。

針對托羅茨凱的言論，匈牙利外交部與烏克蘭住布達佩斯大使館均未立即做出回覆。

就在去年12月，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）受訪時曾表示支持烏克蘭主權與領土完整。預計29日匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）會在烏西會見烏克蘭外長庫列巴等人，為兩國領導人可能的會晤進行籌備。