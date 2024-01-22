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小資女曝5旅遊地超便宜「1歐洲國家也入列」！含機票玩6天不到4萬

▲▼疫情趨緩，民眾報復式出國旅行。（圖／記者謝盛帆攝）

▲許多人會趁春節出國。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者朱祖儀／綜合報導

春節假期就快到了，許多人會計劃出國旅行，但如果口袋不夠深怎麼辦？一名小資女就分享常去的旅遊地，除了常見的東南亞和韓國以外，還有匈牙利的布達佩斯，她曾到當地旅遊6天，含機票花不到4萬元，因此很推薦想去歐洲的小資族。文章曝光後讓不少網友驚訝，也有人分享CP值超高的旅遊地點。

原PO在Dcard表示，出社會之後開始慢慢存錢，開啟她探索世界的旅程，但因為口袋不深，所以只能去一些低消費的國家，也盤點了5個推薦的地點，不用花大錢還是可以爽爽玩。

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第一個就是泰國曼谷，原PO表示，這應該是學生必去的國家，機票和住宿便宜、消費低，能玩的東西也很多元，之前大學曾去過5天4夜，旅費花不到3萬元，算下來很划算；第二個是越南，住宿CP值很高，食物又好吃，她也十分推薦去越南爬山，和台灣的感覺不一樣。

原PO還建議，可以去菲律賓宿霧，因為當地風景很漂亮，喜歡水上活動的人一定要去，她還參加追海豚、鯨鯊共游和浮潛的行程，加起來一趟只要2.6萬元，但因為當地交通複雜，所以建議跟團；另外，韓國釜山也是選項之一，因為班機很多，機票有時候會大打折，實際玩下來很便宜，但因為太好買，荷包可能會不小心失血過多。

除了亞洲之外，原PO還分享，可以去匈牙利的布達佩斯，雖然聽到飛歐洲感覺很貴，但她先前到當地旅遊6天，含機票才不到4萬元，還欣賞到漂亮的多瑙河，因此很適合想去歐洲又不想花大錢的小資族。

▲上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲原PO透露，去布達佩斯玩6天不到4萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

不少人看到後意外表示，「我沒想過布達佩斯是便宜的地方耶，那邊消費也不高嗎？突然感興趣了」、「布達配斯欸！竟然不到4萬」、「布達佩斯真的讓我比較意外，看來可以來做個功課了，謝謝分享」、「布達佩斯這麼便宜，突然很有興趣」，還有人透露，「布達佩斯去過一次真的很便宜，貨幣是福林（不用歐元的國家大部分都很便宜）」、「淡季去布達佩斯，我的機票一個人來回17000，超懷念」。

也有網友分享，「推一個土耳其～之前跟團團費3萬多」、「歐洲國家的話，波蘭、捷克、克羅埃西亞等等都不貴」、「布達佩斯當地消費真的很便宜，但讓我推一個保加利亞，我去一堆歐洲國家，保加利亞大概是物價最接近台灣的一個了，一個晚上1000出頭台幣就可以住到市區四星級飯店」、「推沖繩，11月去很便宜」、「澳洲也蠻便宜的，2019年跟爸媽跟團3萬五」。

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