俄公布74死墜機現場！未見大規模屍體　烏情報：僅5具遺體送太平間

記者張寧倢／編譯

烏克蘭軍事情報組織表示，儘管俄方宣稱24日在俄羅斯邊境貝爾哥羅德州（Belgorod）墜毀的伊留申-76（Il-76）軍用運輸機，機上74人，含65名烏軍戰俘全數死亡，但烏方情報卻顯示，事後只有5具屍體被送到附近的太平間，令人起疑。與此同時，俄羅斯首次公布了飛機墜毀現場的畫面，未拍到大規模罹難的屍體。

▲一架伊留申-76（Il-76）軍用運輸機24日墜毀在俄羅斯邊境，俄羅斯當局首次公布墜機現場畫面。（圖／路透）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國防部情報總局（Defence Intelligence of Ukraine）發言人尤索夫（Andriy Yusov）向CNN表示，送到太平間的屍體數量與失事飛機上的機組人員相符，但沒有發現其他的屍體。

俄羅斯方面宣稱，機上74人全數罹難，其中包含6名機組人員、3名軍事護衛人員與65名烏克蘭戰俘，一名俄國地方官員還公布了機組人員6人名單。CNN要求尤索夫解釋，照他的說法，5具被送到太平間的遺體都是機組人員，但人數卻與俄方宣稱的6人對不上。尤索夫回答CNN時，仍堅持他最初的說法。

▲Il-76運輸機殘骸。（圖／路透）

俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）公布了一段墜機現場的影片，似乎顯示地面上有幾具遺體，但沒有公布數十人死亡的影像證據，隨後25日又公布第二段影片，似乎拍到了雪地裡的人類遺骸，有調查人員正在測量一隻血跡斑斑的手和一隻斷臂，但CNN無法確定遺體與飛機殘骸是否在同一個地點。

Russian Investigative Committee has opened a criminal case on a terrorist act after the crash of an IL-76 in Belgorod Region



Preliminary data from the inspection of the accident site suggest that the aircraft was attacked by an anti-aircraft missile from the territory of… pic.twitter.com/faxCjpQp9F — NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2024

不過CNN分析兩段影片，認為這架飛機應該是墜落在貝爾哥羅德州亞布洛諾沃村（Yablonovo）北部的一塊田地，機體碎片區大約不到1.6公里長、240公尺寬。莫斯科指責基輔使用防空飛彈擊落飛機，並宣稱俄羅斯航空太空軍的雷達系統曾偵測到2枚烏克蘭飛彈。烏克蘭軍方則認為，飛機上載著被用來攻擊烏克蘭的俄羅斯S-300防空飛彈。CNN無法獨立核實雙方說法。

▲俄羅斯首次公布墜機現場畫面。（圖／路透）

俄烏雙方原先都同意在24日換俘，地點約在貝爾哥羅德州以西約60公里處。烏克蘭監察員盧比涅茲（Dmytro Lubinets）25日接受電視採訪時曾說，這次換俘是先前計畫好的，烏方代表也在現場。尤索夫則表示，但烏克蘭並未接到通知說戰俘是利用空運抵達，而非公路或鐵路抵達現場。

▲現場似乎有血跡、鞋子。（圖／路透）

烏克蘭國家安全局（SBU）25日宣布正式對墜機事件展開刑事調查，同時呼籲進行國際調查並表示「目前沒有證據表明，有任何烏克蘭公民在飛機上喪命」，還強調「俄羅斯官方聲明不可信」。