雲林治安新陣容！縣警局主祕、督察長及分局長正式履新

▲雲林縣警察局舉行新任主任祕書、督察長及4個分局分局長布達、交接典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局今（29）日於禮堂舉行新任主任祕書、督察長及4個分局分局長布達、交接典禮，包括議長黃凱及多位縣議員都與會觀禮。雲林縣長張麗善感謝卸任人員對雲林治安、交通貢獻外並期勉新任人員發揮所長，維護雲林治安、交通，提高校園的見警率。

雲林縣警局此次異動，主祕廖志明陞任台南市政府警察局督察，督察長張文峰調任保安警察第七總隊督察長、北港分局分局長陳宏平調任台東縣警察局台東分局分局、斗南分局分局長温基興調任屏東縣政府警察局里港分局分局長、台西分局分局長黄世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長、西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長。

今日布達新任主祕呂芳逸、督察長黃國源，分別從澎湖縣政府警察局主祕、督察長調任；分局長部分，基隆市警察局第二分局分局長張澤銘調任北港分局、嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川調任西螺分局、嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠調任斗南分局、花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒調任台西分局。

雲林縣長張麗善親自主持布達、交接儀式，張麗善致詞感謝卸任人員對雲林治安、交通貢獻外，也期許新任同仁發揮所長維護雲林治安、交通，尤其在交通部分，針對A1事故發生，針對農路多、高齡化、交通號誌少，農民戴斗笠不戴安全帽，希望警察多多宣導，另也希望學校見警率提高。

▲雲林縣警察局舉行新任主任祕書、督察長及4個分局分局長布達、交接典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）