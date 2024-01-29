王世堅：送柯文哲的龍袍有淡淡「柯味」　已達到醫療效果

記者呂晏慈／台北報導

即將就任立委的王世堅昔日贈送「龍袍」給時任台北市長柯文哲，近日這段往事再度被提起，王曝光那是自己送給柯「最療癒」的禮物。對此，王世堅今（29）中午在立法院接受媒體聯訪說，他認為柯有穿這件龍袍，因為聞起來有淡淡的「柯味」，也達到心理治療的效果。

▲民進黨準立委王世堅今天接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

王世堅近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，他回顧，當年在北市議會送柯文哲龍袍，不同於之前兩天就會還禮物，當時過了10天才還給他那件龍袍，王說「龍袍是我認為送給柯文哲，最心理有療癒的一樣禮物」。

王世堅今天中午在立法院接受媒體聯訪說，他認為柯文哲有穿過那件龍袍，因為聞起來有淡淡的「柯味」，一般送禮給市長，他們禮貌上會在當天或隔天送回，只有這套龍袍，過了10天才歸還，「這樣我送他這一套龍袍，就有達到我希望達到的醫療效果」，就是對柯文哲做一個心理治療，而柯可能把龍袍帶回市長室的小閣樓，或者回家裡晚上穿。

媒體追問，心理治療效果有見效嗎？王世堅說，「有，那一陣子他穿了以後，我發現他就比較不常在斥責他的一些幕僚」，不會動不動說「朕」、自比雍正等，因為穿了之後對柯文哲有產生一些效果。