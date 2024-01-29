綠委發難！憂政府「打詐」沒效果　打詐辦允上半年提專法草案

▲民進黨立委陳亭妃今天上午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

詐騙引發民怨，政府成立打詐國家隊因應，但詐騙案件仍層出不窮。民進黨立委陳亭妃今（29）舉行記者會，宣布未來每個月將透過記者會、社群平台等途徑，與民眾一起檢視政府打詐成效，以及追蹤行政院打詐辦公室的運作成果，否則她沒有辦法面對鄉親的質疑和期待。針對立委關切打詐專法進度，打詐辦公室主任李憲明說明，目前政院已在討論，盼今年上半年將草案送赴立法院審議。

陳亭妃今天上午舉行「從選前到選後謝票，民眾最關心議題『政府如何打詐？』」記者會，邀請行政院打詐辦公室、數發部、法務部、警政署、金管會等相關部會代表與會。

陳亭妃談及，從選前拜票到選後謝票過程中，民眾最常談及詐騙議題，反應「委員詐騙問題真的太嚴重，周邊親戚朋友聽到太多了，為什麼政府怎麼做，還是沒有辦法抵擋詐騙？」她說，儘管立法院通過「打詐五法」修法，行政院並成立打詐辦公室，但新的詐騙手法層出不窮，讓民眾無法招架。

陳亭妃指出，根據警政署統計，2023年詐欺案件報案總件數高達3萬7984件，比2022年增加將近3成，全國地方法院判決詐欺罪的有罪人數更是達到了1萬4651人，比前一年增加了7.41%，且詐騙的方式也漸趨多元，包括網路詐欺、電信詐欺、其他詐欺等各類型皆呈現等比例增加的趨勢。

陳亭妃續指，2022年的遭詐金額更是達到了史無前例的73.3億元新台幣，這些數據已經凸顯出民間社會與金融交易秩序沉重的信任危機，也讓民眾的財產安全受到嚴重威脅，儘管政府推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，並成立打詐辦公室，然而，這些措施似乎並沒有達到預期的效果，反而讓詐騙案件更加猖獗。

陳亭妃質疑，許多受害者在打165反詐騙專線後，仍然無法挽回損失，甚至面臨家庭破碎、生活困頓而被逼上絕路的困境，如此不僅讓民眾的正常生活受到嚴重影響、讓政府的打擊力道受到質疑，更影響台灣的國際形象，讓台灣背上「詐騙天堂」的罵名。

陳亭妃呼籲，行政院打詐辦公室與各部會應該拿出更具體的打詐措施，正視目前像是數位平台難以問責、科技偵查量能不足等執法困境，並重新滾動式檢討和修正相關的策略和法規。