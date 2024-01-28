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時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

▲華航21架全貨機機隊迎接空貨運市場旺季。(圖／華航航提供)

▲華航貨機時速飆到每小時1329.3公里，可能打破商業航班飛行紀錄。示意圖，非該航班。（資料照／華航提供）

文／中央社

在異常強勁的順風推動下，華航25日由台北飛往洛杉磯，編號CI5116的貨機時速飆到每小時826英哩（約1329.3公里），提早一個多小時抵達目的地，可能打破商業航班飛行的非正式紀錄。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，在聖嬰現象（El Nino）氣候模式下，過去一週高空強風勁吹，除了華航這班25日台北飛洛杉磯的貨機可能寫下歷史紀錄外，25日當天同樣是台北飛洛杉磯的華航CI6客機，時速也達到822英哩。

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報導指出，目前並未有商業航機飛行速度的官方紀錄。但據航空新聞網站Simple Flying一篇文章指出，2020年2月，一架在格陵蘭附近飛行的英國航空（British Air）波音747飛機時速達到825英哩，創下紀錄。

報導指出，華航CI5116貨機的巡航速度為時速564英哩，但急流使其速度超過每小時800英哩。這使得這一航班僅用10小時18分鐘就完成7205英哩航線，平均時速達到700英哩，這包括起飛、降落與旅程中所有較慢的時刻。

一般而言，從洛杉磯飛往台北的西向航班平均飛行時間為14小時40分鐘。

在向華航詢問後，華航向中央社表示，華航運用業界頂尖飛行計畫系統與航空氣象系統，參考最新的高空風層資訊擬定每班航機的最適航路，以達節能減碳與用油效率的目標。當日CI5116台北飛往洛杉磯貨機航班，以高效能的777F貨機機型執飛，並依飛行計畫規劃最大順風空層飛往目的地。

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