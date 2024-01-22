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機師春節突襲罷工恐釀航班大亂　學者籲：應訂7天預告期

▲▼長榮罷工南崁現場，罷工第17天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019年長榮空服員罷工的預告時間只有2小時，造成航班大亂。（資料照／記者蔡玟君攝）

文／中央社

長榮機師爭取調薪等勞動權，不排除春節罷工。先前3次國籍航空罷工帶來的不便，讓不少春節訂長榮班機的旅客擔心，學者呼籲應將罷工預告期立法，至少7天，保障消費者權益。

任職政府機關的鐘小姐說，去年春節期間她搭一家外籍航空班機出國旅遊，這家外籍航空由台灣的航空公司地勤代理，春節前地勤也因薪資問題差點罷工，讓她在出國前非常緊張，去年底她要訂今年春節的機票時，看到長榮航空機師也為了爭勞動權益，由機師工會舉行罷工投票的新聞。

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鐘小姐說，她也多次搭乘長榮班機出國，但今年春節特別避開，就是很擔心訂好的班機突然取消、延後或改至其他航空公司班機，整個旅遊計畫改變會很麻煩。

根據監察院2016年底提出調查報告，民用航空運輸涉及大眾生命安全及重大公共利益，建議勞動部應蒐集各界意見，研議評估罷工預告制度的可行性，確保工會合法行使罷工權，並兼顧消費者保護的原則。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏接受中央社記者訪問說，2016至2019年，台灣已發生3次航空公司大型罷工，且都算是無預警突襲，前2次華航空服員及機師的罷工，是6小時前預告，長榮空服員罷工的預告時間只有2小時，會讓航空公司措手不及。

戴佐敏認為，有明確的罷工預告期，才能保障無辜的消費者，至於航空業預告期限，9天以上最好，至少要7天，並非常明確地說明何年何月何日何時開始罷工，如此消費者才能及早因應並採取必要措施。

▲▼ 長榮罷工投票開票 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲機師工會今天舉辦罷工投票開票，長榮機師取得罷工權。（圖／記者楊淑媛翻攝）

戴佐敏說，勞動部曾於2017年12月27日舉辦「民用航空運輸事業罷工預告制度之可行性」座談會，並認為現行勞資爭議處理法相關的制度，從申請調解到最後進行罷工，也有所謂罷工預告的效果。

不過，戴佐敏以國外對罷工預告期為例，說明許多國家都有立法明確規範，例如：加拿大72小時、義大利10天、日本10天（公共事業）、美國10天（醫療機構）、法國48小時（航空業），且加拿大、義大利、日本與法國都強調罷工期間對必要服務的提供。韓國把航空公司指定為「必要公益事業」，規定航空公司於罷工期間，國際線運能須維持80%、國內線50%。

戴佐敏說，對台灣而言，國際航空運輸是相當典型的寡占產業，無論是華航或長榮集團的運能供給，在旺季期間都高達25%，一旦華航或長榮集團在6月或7、8月暑假期間發生大規模罷工，且公司無法提供4成以上運能，基本上大量旅客根本完全無法因應。

針對有勞動學者和工會團體認為罷工預告期是偏袒資方，將傷害勞動權，戴佐敏說，罷工預告期是對消費者的仁慈，讓消費者在面臨航空公司罷工，有機會做較好的行程安排，航空公司仍須承受罷工預告期宣布後帶來的鉅額損失。

戴佐敏認為，即使最後沒有罷工，很多旅客也會自動避開在預告罷工的時間搭機，這不只是減少機票收入，還增加飛機停留在地面的成本，以長榮或華航的規模估算，每個月達新台幣10億元以上，是相當沉重的損失。

機師若因罷工，飛行時數未達每月標準，戴佐敏說，航空公司仍要給付機師保障飛行時數的薪資，對航空公司來說，算是嚴重的懲罰。

▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲航空業先前3次大罷工都讓資方措手不及。（資料照／記者蔡玟君攝）

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良也認為，航空業罷工應有預告期，他說，機師工會或是空服員工會向來都反對足以保障社會不特定族群權益的罷工預告期立法，主張民眾既然知道有可能罷工，就應該要自己迴避，但這樣的觀點並不合理。

盧衍良說，從機師或空服員反對罷工預告期邏輯來看，機師在進入職涯之前，就已經深知相關勞動條件，也在同意契約內容的情況下簽訂合約，在其尚未完全履行契約承諾前，旋即提出超過契約律定的項目要求，是否合於法理情各層面，不無疑義。

盧衍良認為，機師工會若欲訴諸勞資爭議，建議仍應理解自身社會地位，勿將社會大眾當作肉身籌碼，所有的訴求都應該開誠布公向民眾說明清楚，例如長榮機師爭取調薪20%，試算基礎是什麼，且不宜誤導或片面，才能爭取社會多數民眾支持，較為合宜。

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