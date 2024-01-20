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華航飛香港艙壓異常折返　旅客回憶：機長「緊急處理」很穩

▲▼華航班機半空突發「7700緊急代碼」折返桃園。（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel）

▲華航班機半空突發「7700緊急代碼」折返桃園。（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel）

文／中央社

華航台北飛香港的CI919班機，起飛後出現艙壓異常訊號，機師依標準作業程序處理，並返回桃機檢查。華航今天晚間表示，航機已返抵桃機，將調派其他航機搭載旅客飛香港。

中華航空公司晚間發布聲明表示，由台北飛往香港的CI919班機，起飛後出現艙壓異常指示訊號，機長依標準作業程序快速應變處理，採取預防性措施，聯絡航管優先協助，獲得許可下降至安全的客艙壓力高度，並未出現失壓情形，航機晚間7時31分順利返抵桃園國際機場，逾百名旅客都平安，華航表示，已調派其他航機搭載旅客前往香港。

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根據資深機師表示，班機掛出代表「緊急狀況」的7700代碼，有可能是飛行過程中遇到特殊情況，緊急狀況代碼可以提醒空管人員和其他空中機組注意避讓。

許多旅客一下機連忙打電話給家人報平安，一名旅客表示，班機起飛約半個小時後，機長就在班機上廣播說因為飛機出現故障，不能再往前飛了，所以決定返回桃機，預計在晚間10時許改由其他班機搭載旅客飛香港，不過班機當時並沒有任何異狀，所以旅客並未感到驚慌。

另一名旅客表示，事發當時，觀看班機上航行資料顯示，班機的高度下降中，似乎是艙壓有問題，他很肯定華航機長的緊急處理方式，班機的飛行很平穩，很快就降到了安全高度，並平安回到桃機，而華航的櫃檯人員也有協助民眾處理班機的後續事宜。

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