機師揚言春節罷工　旅遊業憂損失上億「對旅客難以交代」

文／中央社

長榮航空機師罷工投票結果出爐，順利取得罷工權。旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁感嘆，先前3次國內航空業罷工，旅行業估計因此損失數億元，這對旅遊業不公平，也讓旅行社無法對旅客交代。

▲機師工會今舉行罷工投票開票，長榮機師取得罷工權。（圖／記者楊淑媛翻攝）



近年來台灣航空業勞資爭議不斷，從2016年6月中華航空空服員罷工爭取權益開始，2019年中華航空機師、長榮航空空服員也分別在2月春節期間、6月發動罷工。這次由桃園市機師職業工會發起的長榮航空機師罷工投票結果今天出爐，確定取得罷工權。

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航空業的罷工行動除了造成航空公司營運的傷害，連帶旅遊業者也成為勞資糾紛下的被害者。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，罷工對旅遊業影響真的很大，機票都已經開票，也跟旅客收費，若航空業罷工，旅行業者對旅客難以交代，衍生很多糾紛。

▲國內航空業先前3次罷工造成旅遊業損失慘重。（資料照／記者蔡玟君攝）



蕭博仁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，旅行社都必須在半年前就要提早開票，罷工對旅遊業者「很不公平」，希望勞資雙方可以好好協商，不樂見因此對業界造成傷害。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽指出，罷工對旅行業的影響不只金錢方面，行程安排上也會被弄得亂七八糟，以他經營的旅行社為例，過去就曾經因為罷工導致泰國旅行團被滯留在當地好幾天，航空公司當時也是無能為力，只能讓旅行社自行想辦法。

「這是旅行社、航空公司跟旅客的三輸局面。」李奇嶽說，旅行業是最痛苦的受害者，夾在中間，雖然可以向航空公司求償，但往往都是比較不切實際的補償。

由於長榮航空機師發起罷工，是否已有旅客希望避開搭乘長榮航空的旅遊團體，對此，李奇嶽指出，尚未接到旅客的反映，旅行社也會持續觀察這次勞資糾紛的最新發展，若真的罷工會協助旅客處理。