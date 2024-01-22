長榮機師取得罷工權！回顧航空業3次大罷工　影響旅客逾47萬人次

文／中央社

長榮航空機師今天取得罷工權，不排除春節罷工，讓不少已訂位旅客擔心。回顧台灣航空業的3次大罷工，發生在2016至2019年，影響旅客超過47萬人次。

2016年華航空服員罷工

2016年，華航空服員抗議過勞及報到地點從松山機場改到桃園機場，桃園市空服員職業工會發起會員罷工投票，2500多名空服員會員同意罷工，支持率高達99.5%，6月21日晚間取得罷工權，6月23日傍晚6時突襲宣布自6月24日凌晨0時啟動罷工，是台灣航空史上頭一遭。

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華航在6月23日晚間11時，宣布6月24日上午6時至晚間10時，從桃園機場、松山機場出發航班，除了總統出訪專機外，全面停飛，台南及高雄暫時維持正常；6月24日下午華航再度宣布晚間10時以後取消2個航班，取消25日3個航班。

▲2016年華航空服員罷工，是台灣航空史上首次。（圖／ETtoday資料照）



勞動部6月24日下午出面主持勞資協商，晚間達成共識，報到地點改回松山機場，調高外站津貼，公司同意檢討紅眼航班，工會也宣布罷工成功。

當時華航空服員罷工持續了3天，27日凌晨0時班機陸續恢復。華航統計，空服員罷工期間共取消122個航班，影響旅客超過3萬人次，營業損失約新台幣2.8億元。

2019年華航機師罷工

沒想到，華航才平靜不到3年時間，2019年2月春節期間，就發生台灣民航史上第1次機師罷工事件。

事實上，2018年時包括華航及長榮機師都抗議過勞，由桃園市機師職業工會在2018年7月辦理罷工投票，1100多名機師會員贊成罷工，支持率高達97.9%，2018年8月就取得罷工權，後來勞資協商在1年內協商，8月底達成共識，暫緩中華航空、長榮航空機師罷工。

不過，2019年1月8日，由於1名長榮航空外籍機師在外站猝逝，機師工會質疑是過勞，機師工會要求航空公司長程航班改為4人飛行，因華航態度強硬，華航機師決定重啟罷工，機師工會於2月8日大年初四凌晨0時宣布，當天上午6時開始罷工，超過600名機師參加。

▲2019年華航機師發動罷工。（資料照／記者呂佳賢攝）



後來交通部介入，勞資在交通部4度談判協商，並於2月14日晚間簽訂團體協約，華航同意在部分航線加派人力，同時改善副駕駛升訓制度等，工會宣布罷工結束。

華航統計，機師罷工7天，共取消163個航班，影響2.7萬名旅客，營業損失5億元。

2019年長榮空服員罷工

華航機師罷工結束後，交通部才剛喘口氣過了4個月，2019年6月，又面臨長榮空服員罷工，影響比前2次航空業罷工還大。

長榮空服員是在桃園空服員職業工會協助下，於2019年6月7日取得合法罷工權，主要爭取提高日支費及東京、北京等9條線改過夜執勤，勞動部於6月20日下午主持勞資協商勞資，70分鐘後，工會就宣布協商破裂，下午4時起罷工。

這次長榮空服員罷工持續17天，直到7月6日，勞資簽下和平協議，罷工結束，公司同意提高日支費並改成飛安服勤獎金，對9條疲勞航線，同意部分月份組員可在外站過夜。

▲2019年長榮空服員罷工長達17天。（資料照／記者陳以昇攝）



因長榮空服員罷工長達17天，長榮航空已預告取消許多航班，直到7月20日才復飛所有航班。

長榮航空統計，參與罷工空服員約2200人，從罷工到簽下和平協議，共取消1439航班，影響27萬8420人次，營收損失達27.8億元；若計算從6月20日至7月19日，取消航班有2255個，影響41萬906人次。