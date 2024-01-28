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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜明拜訪民眾黨團　黃國昌拋考題：委員會單一召委制

▲民眾黨立委黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委當選人黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜力拚立院龍頭大位，29日將拜訪民眾黨團，而對手民進黨的游錫堃也在成為正式候選人後前往。民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，國會改革的另一關鍵是委員會單一召委制，希望到時能夠有機會聆聽兩大黨國會領袖的高見。

黃國昌說，2024大選終結了民進黨的一黨獨大，讓民進黨8年完全執政卻背棄的國會改革再度受到國人的關注。除了民眾黨之前所提出的四大原則以外，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，同樣是國會改革的重中之重。其中關鍵之一，則是修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制。

黃國昌指出，現行的雙召委制，從一開始就是為了弱化國會的監督能量，嗣後則淪為國民兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度，這個獨步全球、長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。

黃國昌指出，單一召委制長久以來就被視為國會改革的重中之重，民進黨立院黨團也在過去兩屆國會提案修法改採單一召委制，惟因國民黨的反對而原地踏步。如今，國會改革的號角已經重新響起，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，明確表態。

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