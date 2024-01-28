柯文哲邀藍綠閉門談立院 　王鴻薇憶君悅會：無法取信於大眾

▲藍委王鴻薇反對閉門會談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新一屆國會將在2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲邀請藍綠立法院正副院長候選人到該黨團進行閉門討論，代表國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啟臣預定在29日登門拜訪。不過對於柯強調，是邀請藍綠「閉門會談」，國民黨立委王鴻薇今（28）日表示，一旦關起門來，難免會被大家聯想到藍白君悅會，希望民眾黨不要堅持一定要閉門會談，這樣是保護大家，最後的會談結果、決定才能取信於大眾。

面對藍營的質疑，民眾黨團副主任楊寶楨昨回應，黨團尊重韓、江兩人的決定，經與韓國瑜委員辦公室聯繫後，韓辦維持原定不公開會談之形式。

王鴻薇今日上午則說，週一韓國瑜與江啟臣會展現十足誠意去跟民眾黨做溝通、交流，但是她之前就強調，最好不要閉門會談，以免被外界質疑是「密室協商」，其中沒有沒交換條件。

王鴻薇提到，外界希望黨與黨的合作應該是屬於公開透明，雙方可以談到大家共同的理念價值與政策；一旦關起門來，難免被大家想到，大選前在君悅飯店談藍白合時，當時柯文哲堅持一定要君悅飯店上的小房間去談，這樣的做法事實上無法取信於社會大眾。

王鴻薇認為，兩黨若要合作，應該開大門走大路，如果一直不停操作，不但會破壞互信，也會讓外界質疑這樣的合作，是否有任何私下交易，這樣就不足取。所以她支持韓國瑜、江啟臣到民眾黨尋求支持，但也希望民眾黨不要堅持一定要閉門會談，這樣是保護大家，最後的會談結果、決定才能取信於大眾。