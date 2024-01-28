黃珊珊條款？民眾黨禁不分區雙重黨籍　柯昱安曝3勢力出手洩壓

▲民眾黨立委當選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊近日遭民眾黨前秘書長謝立功爆料指還擁有親民黨籍，引來爭議。對此，民眾黨中評會例行會議通過不分區立委應為單一黨籍，被外界視為「黃珊珊條款」。民眾黨文宣部前主任柯昱安指出，眾黨中評會的組成主要有三個部分，這次出手，某種程度來講也是受不了黨內有太多壓力而洩壓。

民眾黨中評會例行會議找來8名不分區立委與中評會委員認識，討論到「雙重黨籍」部分，因《民眾黨地方組織辦法》規定地方區主任以上的黨公職人員均單一黨籍，認為黨中央應遵照此精神做單一黨籍處理，而在場8名委員也表達同意。

柯昱安在《寰宇一把抓》說，民眾黨另一名不分區麥玉珍也有雙重黨籍，但這時候處理這個問題當然對黃珊珊有針對性，不過，回歸到民眾黨在提名不分區名單時，黨內機制到底完不完備，這些人有雙重黨籍難道不知道？為何沒有做處置？而陳智菡出來炮打謝立功，陳智菡是柯辦發言人，代表目前為止柯文哲跟謝立功是敵對的，柯文哲還是比較護著黃珊珊。

柯昱安也提到，民眾黨中評會的組成主要有三個部分，第一個是「謝立功的派系」，有一些中評委跟他關係比較密切；第二個是「後援會體系」，就是民眾黨後援會這一塊，在這次選舉中，因為黃珊珊那邊主要是戰國策在主導，所以兩者之間當然會有一些扞格。而再來中評委主委是李偉華，跟美麗島電子報董事長吳子嘉關係非常密切，所以中評會這次祭出條款，要求黃珊珊解決雙重黨籍的問題，某種程度來講也是受不了黨內有太多壓力。因為黨內確實檢討黃珊珊的聲量非常高，中評會出手，某種程度也是在幫黨內做一次性洩壓。