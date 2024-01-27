廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

▲台中廣三SOGO百貨福袋預購今起開跑，最大獎為一克拉鑽戒。（圖／百貨提供）



記者游瓊華／台中報導

台中廣三SOGO百貨2024龍年福袋今起開始預購，這次福袋除了維持往年行李箱包裝外，最大獎就是價值超過24萬元的一克拉鑽戒，另外還有近6萬元的按摩椅以及掃地機器人等獎品。

廣三表示，消費者預購福袋方式為持Smart Card或APP行動條碼，扣60點加現金1680元購買福袋兌換憑證乙張，限量300份，每人每卡限購1份。2月10日大年初一持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨領取20吋多功能行李箱，每袋總價值6800元以上，開箱就有機會獲得伊萊克斯高效能抗菌空氣清淨機，或象印黑金剛厚釜IH電子鍋等萬元超值好禮。

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廣三透露，這次多功能行李箱不僅有後置杯架，還有USB充電孔等設計，實用性相當高。除了新春福袋外，從初一到初五精彩節目不間斷，百貨還有舞龍舞獅迎福氣、哥哥姐姐唱跳見面會、紅包牆、樂成宮媽祖迎財神等；2月7日至19日農曆春節期間，還有新春日本美食工藝，集結來自日本全國的特色美食以及來自日本京都及北海道的傳統工藝品。

▲大魯閣新時代則送會員龍年紅包袋，只要過卡即可獲得。（圖／大魯閣提供）



位在後火車站的大魯閣新時代春節檔期也開跑，即日起到2月9日，會員過卡免費拿龍年紅包袋，屬龍會員單筆滿1299元還可免費看電影；此外，館內消費3000元就送600元；餐飲消費滿1000可抽萬元現金券活動，要讓消費者優惠拿不完。