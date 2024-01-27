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社會 社會焦點 保障人權

女消防員宿舍內裸身遭偷窺！打開浴室門「男同事站在門口」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女消防員在備勤室內洗澡，沒想到裸身走出浴室，才發現男同事闖入偷窺。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣先前爆出消防員闖入女宿寢室、偷拍的事件，不但有女消防員裸身被沈姓隊員看光，更有名邱姓分隊長闖入女宿偷拍隊員睡覺、更衣。目前沈姓隊員、邱姓隊長雙雙被判刑，沈男被判3個月確定，邱男則是被判4個月、仍可上訴。

宜蘭一名彭姓女消防員2022年12月間在分隊內備勤，在外面貼有「男賓止步」的女隊員個人備勤室盥洗，期間裸身走出浴室、打算拿取物品，沒想到竟看見沈姓男隊員站在浴室門旁，嚇得她立即大叫、並且關上門。

事後彭女報警處理，而案件在處置的過程中，一度爆發爭議，女消防員更是為此召開記者會，全案受到社會關注，沈男因此被告上法院。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲除了男隊員闖入備勤室偷窺洗澡以外，還有一名邱姓分隊長拿手機錄下女隊員睡覺、更衣的畫面。（示意圖／記者黃克翔攝）

除此以外，去年3月12日時，宜蘭消防局一名邱姓分隊長在寢室外使用手機的照相、錄影功能，偷拍寢室內的女隊員就寢、更衣，再度掀起社會關注，邱男也因此被告上法院。

案件經過審理，沈男被依照侵入住宅罪，判處3個月有期徒刑，可易科罰金。沈男不服、提起了上訴，不過被宜蘭地院駁回，全案確定。

至於邱男的部分，則是被依照妨害秘密罪，判處4月有期徒刑、可易科罰金，全案仍可上訴。

除了司法判決以外，宜蘭縣消防局也對沈姓隊員、邱姓分隊長做出行政處分，分別記過2支、記過1支，並調離現職。判決結果出爐以後，宜蘭縣消防局也表示尊重。

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