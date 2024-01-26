新北消防員勾結葬儀社！一件拿「5千~1萬5」　1個月海撈數十萬

▲新北消防隊疑通報葬儀社搶生意收賄，8人晚間陸續移送新北地檢署，多人上銬。（圖／記者邱中岳攝，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

新北市政府消防局第二大隊爆洩露職務秘密案！消防隊員涉嫌向殯葬業者通風報信哪裡有死亡事件，事後論件收取5千至1萬5千元的外快，檢方指出，每人每月初估獲利約1萬餘元至數十萬元不等。新北檢25日上午指揮廉政署約談8名消防員，26日其中6人交保候傳、2人羈押禁見。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君偵辦新北市政府消防局隊員收賄洩密給禮儀公司業者一案，於25日指揮法務部廉政署、內政部警政署政署政風室、保安警察第一總隊前往新北市新莊、 泰山區、板橋等10處執行搜索，查扣行動電話及相關簿冊等物，並帶回8人到案說明。

檢方指出，新北市政府消防局隊員張、陳、蘇、郭、黃、蘇、周、李等8人，自2022年8月至2023年12月間，利用在新北市政府消防局第二大隊所屬分隊值班接聽民眾報案針對疑似重病或死亡案件，派遣消防局人員前往現場處理的機會，獲知疑似重病或死亡民眾之姓名、可能死因及地址等資訊，以通訊軟體LINE或TELEGRAM傳送予特定禮儀公司業者，以利禮儀公司業者搶先派人前往現場與家屬接洽禮儀業務。

而禮儀公司業者成功承接業務後，則以每件5千至1萬5千元不等的賄賂，交給通報上開資訊的張姓消防員等人，每人每月初估獲利約1萬餘元至數十萬元不等。

新北地檢署檢察官訊問後，認定張姓、陳姓消防員涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務行為收受賄賂及刑法第132條第1項之洩密等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞及所犯為重罪，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘6人則分別諭知以5萬元至30萬元不等的金額交保。