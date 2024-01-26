快訊／涉與葬儀社合作收賄！新北8消防員遭約談　2聲押、6交保

▲新北消防隊疑通報葬儀社搶生意收賄，8人昨夜陸續移送新北地檢署複訊。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者黃哲民、邱中岳、莊智勝／台北報導

新北市府消防局第2大隊爆發洩露職務祕密案，隊員涉嫌將案得知的遺體地點通風報信給葬儀業者搶生意，事後論件收取數千元外快。新北檢昨(25日)上午指揮廉政署約談8名消防員，晚間陸續移送檢方複訊；今(26日)8名隊員其中2人聲押、另外6人交保候傳，全案朝違背職務收賄罪嫌方向偵辦。

檢方調查，新北消防局第2大隊轄區涵蓋新莊、林口、五股與泰山，涉案8名消防隊員有7人分屬5個消防分隊，1人任職大隊部。據線報指出，涉案隊員自2021年起，即涉嫌將受理民眾報案得知的意外死亡案件地點，如車禍、路倒或病故等，明顯死亡個案洩漏給殯葬業者，供業者到場搶生意牟利，事後還「論件計酬」，收取數千元酬勞。

據悉，警消向葬儀業者通風報信哪裡有意外事件的遺體待處理，其實並不少見，主因是民眾若報案有人死亡，無論是家屬料理後事，或司法機關辦案需求，都需要葬儀業者協助盡快將遺體妥善送往殯儀館冰存，業者搶到生意後，用現金回報消息來源一點好處，久而久之成為心照不宣的互動模式，變相成為業者花錢買消息的手段。

新北檢日前就查獲葬儀業者涉收買新北市警局勤務中心警員，搶快取得意外事件遺體地點等訊息，2名涉案警員到案各交保5萬元與10萬元，2名涉案業者1人交保10萬元、1人被羈押禁見，並因此獲得本案線報。

據悉，消防隊員因受理民眾報案得知報案人資訊、意外事件遺體地點等內容，屬於職務上應保密事項，若以加快移置遺體之名，將職務祕密洩漏給業者藉此賺外快，不僅有公務員洩密刑責，更構成賄賂罪的對價關係，檢方可能會以法定可判無期徒刑或10年以上徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪嫌偵辦。

檢方昨指揮廉政署展開搜索，並約談涉案的8名消防員到案，晚間移送新北檢複訊，今(26日)認為涉犯洩密、貪污治罪條例違背職務收賄等重罪，有勾串滅證之虞，將涉案的陳姓、張姓消防員聲押禁見，陳員30萬交保；另5人均認罪後交保，分別為郭員20萬元、黃員10萬、蘇員10萬、李員10萬、周員5萬。