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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿北台中小草見面會湧2千人　柯文哲感謝支持：抱歉這次沒成功！

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民眾黨主席柯文哲今（27）日下午參力台中市小草見面會場，現場有氣墊、小吃攤及演唱，吸引2千多名柯粉到場，柯致詞開口第一句話就是「抱歉、這次沒有成功」，台下隨即大喊「沒關係」，他還說，這次選舉創下很多台灣奇蹟，不能算失敗，而是邁向成功的第一步，台下再次響起熱烈掌聲。

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

「阿北小草見面會」下午2點在大里區十九甲健康公園舉行，有吃有玩，更多人是席地而坐，聆聽民眾主動報名上台的演唱，天氣微涼，不少民眾都是全家大小出席，場面溫馨。

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

柯文哲在3點由妻子陳珮琪、副手搭檔吳欣宜、多名不分區立委及台中市議員江和樹等人陪同下進場，台上大跳謝票舞，大喊「謝謝支持者，謝謝票投柯文哲」，旁人跳得開心，柯也跟著跳了一小段。

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

柯文哲致詞「抱歉，這次沒有成功」，台下回應「沒關係」，柯謝謝大家一路上的支持，雖然沒有成功，但不應算是失敗，應該說是邁向成功的第一步。

他說，這次民眾黨的選舉，創下台灣歷史上很多的第一次，沒有辦募款餐會，沒有賣餐券，超過50萬元的捐款，只有幾筆，絕大多數都是小額捐款，看板也少，全靠大家自動自發才能一路走到現在。

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

柯文哲強調，雖然受到大家的全力支持，但其實也是一種壓力，因為大家的支持，讓民眾黨更認真，所以，選後他繼續準時上班，每天做一點做一點，讓台灣更好。

柯文哲3點半發言結束後，台下已有1公里多長的人龍，排隊等著和他合照，顯見他的高人氣，並未因為敗選而降溫。

▲▼柯文哲出席阿北小草見面會，現場湧進2千多人，柯謝票第一句說，抱歉這次沒成功。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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