超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

記者吳奕靖／高雄報導

黃色小鴨又來台了！荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）今年為台灣帶來2個黃色小鴨，象徵「雙倍幸福」，吸引許多民眾到高雄一睹可愛的黃色小鴨。不過卻有民眾意外撞見「跌倒的鴨子」，可愛畫面逗樂不少人。觀光局澄清「跌倒」的小鴨不是「入水」的黃色小鴨，而是裝置藝術。

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

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有民眾表示在27日前往看黃色小鴨，卻意外發現「小鴨跌倒了」，而「跌倒的鴨子」露出兩個橘色的腳丫丫，模樣相當可愛。民眾拍下照片po到網路，吸引網友紛紛按讚回應，「黃色鴨鴨原來有腳」、「牠在喝水！有問題嗎」、「這機會應該不是常常有的」、「這視角太可愛了」、「還原度很高啊」、「原來有做鴨腳，我以為沒有」、「本來站著沒有很想去，現在跌倒了，就很想去看看了」、「跌倒比較可愛」、「跌倒好像比較有意願去看一下」。

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

但觀光局表示這是裝飾藝術「屁屁鴨」，是結合黃色小鴨的意象進行設計，應以部分圖案為概念，鴨屁股還有可愛的鴨蹼露在碼頭樂園中，PUPU在外頭晃啊晃，就是YA在這裡，所以根本就不是跌倒了。另外觀光局也請民眾注意「由於冬日遊樂園為免費活動，為維持小朋友的遊樂品質，並讓所有小朋友都有機會玩到設施，同時控制人流，因此有類似翻桌率概念的時間、場次規劃；遊園券並無只能玩一次的限制，領了還可以再領，平日6場、假日12場，希望能讓小朋友可以盡情玩耍」。