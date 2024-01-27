　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

記者吳奕靖／高雄報導

黃色小鴨又來台了！荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）今年為台灣帶來2個黃色小鴨，象徵「雙倍幸福」，吸引許多民眾到高雄一睹可愛的黃色小鴨。不過卻有民眾意外撞見「跌倒的鴨子」，可愛畫面逗樂不少人。觀光局澄清「跌倒」的小鴨不是「入水」的黃色小鴨，而是裝置藝術。

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有民眾表示在27日前往看黃色小鴨，卻意外發現「小鴨跌倒了」，而「跌倒的鴨子」露出兩個橘色的腳丫丫，模樣相當可愛。民眾拍下照片po到網路，吸引網友紛紛按讚回應，「黃色鴨鴨原來有腳」、「牠在喝水！有問題嗎」、「這機會應該不是常常有的」、「這視角太可愛了」、「還原度很高啊」、「原來有做鴨腳，我以為沒有」、「本來站著沒有很想去，現在跌倒了，就很想去看看了」、「跌倒比較可愛」、「跌倒好像比較有意願去看一下」。

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

▲高雄小鴨跌倒了，其實是另一個超萌的藝術裝置，意外引起話題 。（圖／民眾提供）

但觀光局表示這是裝飾藝術「屁屁鴨」，是結合黃色小鴨的意象進行設計，應以部分圖案為概念，鴨屁股還有可愛的鴨蹼露在碼頭樂園中，PUPU在外頭晃啊晃，就是YA在這裡，所以根本就不是跌倒了。另外觀光局也請民眾注意「由於冬日遊樂園為免費活動，為維持小朋友的遊樂品質，並讓所有小朋友都有機會玩到設施，同時控制人流，因此有類似翻桌率概念的時間、場次規劃；遊園券並無只能玩一次的限制，領了還可以再領，平日6場、假日12場，希望能讓小朋友可以盡情玩耍」。

ET快訊
快訊／工人換熱水器　5F墜下慘死
快訊／圭賢登台才5分鐘失誤了　SJ傻眼
欠債躲7年！夜市吃宵夜同時遇2債主　3人圍毆他畫面曝
孫生「防摔衣＋安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：夠安全吧
中古屋再發威！屋主轉手暴賺2200萬
「壁寫成璧」搞烏龍！他傷心大哭　本尊出面安慰
Lisa「金色貼身馬甲」性感身材全顯形！　辣登X、微博熱搜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

女兒突喊「對面叔叔下面發光」　她一看傻住！網笑翻：龜有光

AI生成畫作奪藝術大獎⋯作者卻無版權！「爭議之作」來台展出

鄭運鵬帥兒「6歲超Q嫩照曝光」　大眼睛超萌！曾是防疫代言人

黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」　3萬人朝聖：想去看看了

缺血！台北血液庫存剩不到5天「春節前還需3.5萬袋血」

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到　

黃色小鴨來了！高雄飯店超狂推「搭遊艇賞鴨」　套裝每人3300+

快訊／台灣虎航飛沖繩班機故障　「延誤5小時起飛」可全額退款

皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

女兒突喊「對面叔叔下面發光」　她一看傻住！網笑翻：龜有光

AI生成畫作奪藝術大獎⋯作者卻無版權！「爭議之作」來台展出

鄭運鵬帥兒「6歲超Q嫩照曝光」　大眼睛超萌！曾是防疫代言人

黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」　3萬人朝聖：想去看看了

缺血！台北血液庫存剩不到5天「春節前還需3.5萬袋血」

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到　

黃色小鴨來了！高雄飯店超狂推「搭遊艇賞鴨」　套裝每人3300+

快訊／台灣虎航飛沖繩班機故障　「延誤5小時起飛」可全額退款

皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

沛納海紅錶上手趙又廷戲魂上身　憂鬱小生放電迷死人

開賽被「表弟」撂倒成焦點　胡瓏貿：場上的事就留場上

快訊／天冷熱水器故障...工人到府更換　失足從5F墜下慘死

孩子會按照自己的方式長大！　專家揭「養育者做2事就夠」

直擊／圭賢登台才5分鐘失誤了　SJ傻眼：為何一個人跑到前面去？

直擊／SJ集體失憶13年前來過高雄　利特懷疑E.L.F.整人：耍我們嗎

孫生「整套防摔衣＋全罩安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：夠安全吧

「異色導演」雲翔受邀鹿特丹影展任焦點影人！　首映邀猛男脫衣秀肌肉

蕭敬騰登《紅白》氣勢超狂！　「7分鐘燒百萬」曝光重磅喜訊

演員開啟斜槓事業！張寗考到瑜伽師資證照　林映唯新技能設計戒指

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

生活熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

比Toyz更早！YTR批「醋飯太冰」　超哥反應曝

北台緩升偏涼微冷　今晚2區有雨

「金飯碗」桃機報考率下滑！錄取了不來報到　原因曝光

更多熱門

相關新聞

高雄工廠傳火警！報案者喊：有人受困

高雄工廠傳火警！報案者喊：有人受困

今天（27日）晚間六點左右，三民區九如三路傳出一起火警，消防局出動15車35人前往搶救，火勢已撲滅。初步了解起火的是一間鐵皮工廠，目前廠房有煙，疑似燃燒雜物，只是一開始報案時，報案者報說有人員受困，但消防人員抵達後，人員皆已自行脫困，所幸無人傷亡。真正起火原因，消防局火調人員還要釐清。

黃色小鴨超萌！「怪物星人」女團為它降落高雄

黃色小鴨超萌！「怪物星人」女團為它降落高雄

黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」

黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」

阿北小草見面會湧2千人　柯文哲：抱歉沒成功

阿北小草見面會湧2千人　柯文哲：抱歉沒成功

韓國瑜江啟臣29日拜會　柯文哲：不公開

韓國瑜江啟臣29日拜會　柯文哲：不公開

關鍵字：

高雄黃色小鴨港區跌倒屁屁鴨愛河影音

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

衝撞瞬間曝！轎車路口左轉遭砂石車推飛

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面