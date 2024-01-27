　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣不能買故宮門票？休學生「嚇到但乖乖付錢」　故宮道歉了

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲一名剛休學的青年想用文化幣買故宮門票，不料遭到拒絕；故宮後續承認疏失並表示「未來有文化幣領用身份者，即可免費參觀」。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

文化部推出文化成年禮金「文化幣」，讓16-22歲青年增加藝文體驗機會；不過近有一名19歲的休學生表示，日前到故宮參觀，想用文化幣來買門票，卻遭故宮拒絕；而故宮雖提供學生免費參觀，但該女表示自己正在休學，沒有學生證，還是乖乖付錢，卻越想越不對勁而無奈PO網。對此，故宮今（27）日承認疏失道歉了。

一名網友在Dcard發文，提到自己日前想去故宮參觀，由於剛休學沒有學生證，無法用學生身份享免費參觀，被告知要買150元的門票；她突然想到可以使用剛領到的文化幣，沒想到售票員回覆「不能，只有樓下的禮品店才能使用文化幣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，自己聽到後整個嚇到，但還是乖乖付了錢買門票，卻越想越不對勁，Google發現如果透過Klook來買故宮門票，可適用文化幣。因此她忍不住在網路上發文，洩氣推測，是不是預設領文化幣的人，都在台灣讀書上學有學生證，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證，所以可以領免費門票，因此故宮售票處不能使用文化幣？

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲想用文化幣買故宮門票被拒絕，故宮對此承認疏失道歉了。（示意圖／記者林育綾攝）

對此，故宮在後續說明，文化幣推出時，故宮售票也配合提供使用文化幣購票，不過因爲「未滿18歲」及「學生憑證」都可免費參觀，所以系統暫停提供使用文化幣購票服務。

故宮博物院蕭宗煌院長得知消息後，已立即指示購票窗口及系統「確認文化幣購買門票服務」。故宮也表示，「對於故宮作業疏失，謹向社會大眾致歉，並已展開內部檢討程序。未來持有文化幣使用身份者，即符合免費入場參觀條件。

ET快訊
快訊／同車吃尾牙嚴重車禍！　3命危1重傷
桃園男女「忘情激吻」撞車！　傻眼畫面曝
新北驚見「鴕鳥亂跑」！　路邊賣萌討食
蔡壁如現身感恩餐會！　與柯文哲互動熱絡：中部比較溫暖
快訊／南港展覽館擠爆！　人潮卡5分鐘「完全動不了」
情侶車內激吻忘我！　「人車一體」親上前車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

稱想跟陳俊翰道歉被拒！王志安「本意是心疼殘疾人」：無歧視動機

為什麼窮人越來越窮？「拿命換錢、領到薪水就享樂」成敗筆！

台中七期高檔燒肉+1！侍老井進駐誠品480　米其林膳馨3月開新店

又見疫苗謠言！網傳打第4劑恐關閉免疫系統　羅一鈞：刻意曲解研究

文化幣不能買故宮門票？休學生「嚇到但乖乖付錢」　故宮道歉了

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

寒流效應加乘！新冠確診「下周達最高峰」　XBB疫苗4天湧9.6萬人搶打

王志安不妥協！「付出很大的代價」連累一群人：面臨生命安全威脅

女接種莫德納後四肢無力、行走困難　多發性神經病變獲救濟金30萬

春節省道25處地雷　蘇花1路段試辦「高乘載車輛通行大車優先道」

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

稱想跟陳俊翰道歉被拒！王志安「本意是心疼殘疾人」：無歧視動機

為什麼窮人越來越窮？「拿命換錢、領到薪水就享樂」成敗筆！

台中七期高檔燒肉+1！侍老井進駐誠品480　米其林膳馨3月開新店

又見疫苗謠言！網傳打第4劑恐關閉免疫系統　羅一鈞：刻意曲解研究

文化幣不能買故宮門票？休學生「嚇到但乖乖付錢」　故宮道歉了

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

寒流效應加乘！新冠確診「下周達最高峰」　XBB疫苗4天湧9.6萬人搶打

王志安不妥協！「付出很大的代價」連累一群人：面臨生命安全威脅

女接種莫德納後四肢無力、行走困難　多發性神經病變獲救濟金30萬

春節省道25處地雷　蘇花1路段試辦「高乘載車輛通行大車優先道」

快訊／4人同車要去吃尾牙！中壢慘遇嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

私約網友約見面？　侯友宜急澄清「臉書被冒用」已報警處理

宿舍免費住！餐飲業「北漂專案」搶人才　這家每月再給3千元津貼

打卡花蓮版「霍爾的移動城堡」！魔法屋氛圍＋夢幻落羽松有夠好拍

快訊／國1鼎金聯結車衝破護欄！半個車頭騰空懸掛　驚險畫面曝

綠委控白營想搞「密室協商」　黃國昌嗆：偏好柯建銘私下喬的惡習？

胡瓜被地方媽媽狂蹭　阿翔主謀遭大哥巴頭

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

6款「檀香調」洗沐清單給邁入成熟的你　Dior曠野之心、凱嵐蠟燭最好評

男女忘情喇舌追尾前車　2車KISS畫面曝...網友：這吻加值了

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

生活熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

「金飯碗」桃機報考率下滑！錄取了不來報到　原因曝光

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

更多熱門

相關新聞

文化幣啟動5大措施、科技執法防弊

文化幣啟動5大措施、科技執法防弊

文化成年禮金「文化幣」自1月20日發放以來，陸續傳出店家違規、轉售、收購等濫用情形，文化部今（26）日傍晚再度呼籲，並祭出5大措施來防範，包括善用科技執法等方式，持續精進防弊措施。文化部長史哲也出面喊話，期許給年輕人多元體驗的機會，並盡力全面照顧藝文產業，但此多元樣態，「不應變成扭曲美意的縫隙。」

文化幣消費點有餐飲？文化部釋疑了

文化幣消費點有餐飲？文化部釋疑了

文化幣禁買拍立得　網爆反彈：攝影沒文化？

文化幣禁買拍立得　網爆反彈：攝影沒文化？

文化幣官網公告「禁買拍立得」

文化幣官網公告「禁買拍立得」

文化幣轉賣、不當獲利涉詐欺　最重關5年

文化幣轉賣、不當獲利涉詐欺　最重關5年

關鍵字：

故宮文化幣成年禮金

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面