文化幣不能買故宮門票？休學生「嚇到但乖乖付錢」　故宮道歉了

▲一名剛休學的青年想用文化幣買故宮門票，不料遭到拒絕；故宮後續承認疏失並表示「未來有文化幣領用身份者，即可免費參觀」。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

文化部推出文化成年禮金「文化幣」，讓16-22歲青年增加藝文體驗機會；不過近有一名19歲的休學生表示，日前到故宮參觀，想用文化幣來買門票，卻遭故宮拒絕；而故宮雖提供學生免費參觀，但該女表示自己正在休學，沒有學生證，還是乖乖付錢，卻越想越不對勁而無奈PO網。對此，故宮今（27）日承認疏失道歉了。

一名網友在Dcard發文，提到自己日前想去故宮參觀，由於剛休學沒有學生證，無法用學生身份享免費參觀，被告知要買150元的門票；她突然想到可以使用剛領到的文化幣，沒想到售票員回覆「不能，只有樓下的禮品店才能使用文化幣。」

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她表示，自己聽到後整個嚇到，但還是乖乖付了錢買門票，卻越想越不對勁，Google發現如果透過Klook來買故宮門票，可適用文化幣。因此她忍不住在網路上發文，洩氣推測，是不是預設領文化幣的人，都在台灣讀書上學有學生證，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證，所以可以領免費門票，因此故宮售票處不能使用文化幣？

▲想用文化幣買故宮門票被拒絕，故宮對此承認疏失道歉了。（示意圖／記者林育綾攝）

對此，故宮在後續說明，文化幣推出時，故宮售票也配合提供使用文化幣購票，不過因爲「未滿18歲」及「學生憑證」都可免費參觀，所以系統暫停提供使用文化幣購票服務。

故宮博物院蕭宗煌院長得知消息後，已立即指示購票窗口及系統「確認文化幣購買門票服務」。故宮也表示，「對於故宮作業疏失，謹向社會大眾致歉，並已展開內部檢討程序。未來持有文化幣使用身份者，即符合免費入場參觀條件。」