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文化幣啟動5大措施、科技執法防弊！文化部長喊話：不應扭曲美意

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲文化部啟動科技執法等方式，精進防弊措施；文化部長史哲也出面呼籲，文化幣的多元樣態，不應變成扭曲美意的縫隙。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化成年禮金「文化幣」自1月20日發放以來，陸續傳出店家違規、轉售、收購等濫用情形，文化部今（26）日傍晚再度呼籲，並祭出5大措施來防範，包括善用科技執法等方式，持續精進防弊措施。文化部長史哲也出面喊話，期許給年輕人多元體驗的機會，並盡力全面照顧藝文產業，但此多元樣態，「不應變成扭曲美意的縫隙。」

文化部「文化成年禮金」政策參考自法國等歐洲國家，去年先針對18-21歲發放1200點（1點等於1元），雖然發放金額遠低於歐洲國家，但青年的領用率目前已高達8成，卻絲毫不遜於各國，亦顯現台灣文化成年禮金政策確實有其普及成效。同時，青年朋友在經過7年的文化體驗累積後，也預期將成為未來藝文消費的關鍵客群。

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對於近日部分不守規則的店家、個人，文化部長史哲特別出面呼籲，面對藝文產業多重樣貌，文化部一直期盼能給年輕人最多元體驗台灣文化，並盡力全面性照顧各藝文產業的機會，但此多元樣態，不應變成扭曲美意的縫隙。

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲「文化幣」發放期望青年朋友在經過7年的累積後，將成為未來藝文消費的關鍵客群。（圖／文化部）

文化部表示，最初從「藝FUN券」開始，以「紓困、振興」為核心； 到今年成為成年禮金「文化幣」常態化後，所有適用類別更朝向文化體驗「純化」，包含表演場館、博物館、複合式書店、文創園區等場域，皆不包含餐飲、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨。

其中文化體驗課程，不得單獨購買香水、手工皂、蠟燭、花藝品等；不包含網路交易、線上課程等。目的即是希望讓所有的青年朋友使用文化幣不僅只是進行單一消費行為，而是真正讓藝文成為生活日常。

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣啟動5大措施防弊。（圖／記者林育綾攝）
 
在防止店家違規濫用、文化幣轉售或兌現等措施上，除了持續進行網路巡檢外，文化部也不斷進化並祭出「5大措施」，包含：藉由後台交易資料大數據分析監測異常交易，若違反使用規定立即停權並停撥款項；一組手機號碼綁定一組電子郵件信箱，重新登入手機則須輸入驗證碼，增加移轉帳號難度；以及店家或個人違規重大即移送法辦。

經統計，目前已有26家疑有違規情形店家，已先行停權並停撥款項；540件E-mail持有多組帳號疑有收購情形，已先行鎖定。文化部表示，將持續精進防弊措施、善用科技執法。
 
文化部強調，台灣成年禮金政策從歐洲經驗學習，並依台灣整體環境、使用情況進行不斷地修正，不管是從類支付系統到電支消費的進化、大數據分析精準提出產業加碼優惠、文化平權的創新書市、庄頭劇場等活動辦理，常態化後對於可使用項目的限制與純化，還有加強網路巡檢、數據監控密度、防範濫用等作為，都是希望提供青年接觸藝文生活機會，並持續陪伴其未來人生；也藉由藝文消費的培養，從消費端直接用於藝文產業，支持產業永續，期盼全民共同守護世代共好的「文化成年禮金」。

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