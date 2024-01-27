境外污染今起影響全台「馬祖空品亮紅燈」　中南部連續4天橘色提醒

▲環境部提醒，預計今晚起東北風帶來境外污染物將影響台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區昨天出現霾害現象。環境部指出，預計今（27日）晚上起，境外污染物伴隨東北風南下影響我國空氣品質，並從明天上午起逐漸往南影響到中南部，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示，而中南部預計即日起到下周二（30日）都是橘色提醒等級，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部指出，根據監測資料及氣象署今天上午10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為95微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；馬祖為「紅色警示」等級。

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明天環境風場仍為東北風，環境部分析，東北風挾帶境外污染物依舊影響台灣及離島，但影響情況視上游濃度累積而有所變化。中南部由於位在下風處，污染物易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部表示，下周一（29日）環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。而根據環境部全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報，下周二（30日）空品與29日類似，代表中南部將是連續4天都會是「橘色提醒」等級。