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露營場應收集處理污水！違者最高罰300萬　明年3月起實施

▲▼環境部規定露營場應收集處理污水，違者最高可罰300萬，預計明年3月實施。（圖／環境部提供）

▲環境部公告最新規定，露營場應收集處理污水，違者最高可罰300萬，預計明年3月起實施。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣近來吹起露營風。為避免露營產生污水直接排放污染水體，環境部今（16日）修正公告「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內露營場應收集污水，並設置污水處理設施處理，處理後排放水質應符合放流水標準，違反規定最高可罰300萬元。環境部指出，考量業者改善設施需要，上述規定在114年3月1日起施行，還有一年緩衝期，可讓業者提早因應。

近來國人露營風氣盛行，依據交通部觀光署資料，全台目前總計約1780處露營場，但露營場多數並非《水污染防治法》列管事業。為避免露營產生污水直接排放污染水體，環境部繼去年預告「禁止足使水污染行為」修正草案，今天正式修正公告「禁止足使水污染行為」。

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環境部表示，考量多數露營場非屬水污染防治法列管指定事業規模及類別，但為使露營場能夠完善收集污水並設置污水處理設施，減少直接污染水源區水體，根據水污染防治法第30條第1項第5款規定，修正公告「禁止足使水污染行為」。

環境部強調，對於露營場產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，而未收集或未設置建築物污水處理設施處理者，增列為足使水污染行為，如違反前述規定將處3萬元至300萬元罰鍰。另放流水水質應符合建築物污水處理設施放流水質標準，如超過標準則處3千元至30萬元罰鍰，以共同維護環境品質。

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