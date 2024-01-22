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寒潮「雪崩式凍白」馬祖3.3°C驚現冰霰　鄭明典：大屯山恐有雪

記者許力方／台北報導

寒潮爆發！中央氣象署持續發布全台20縣市「低溫特報」，尤其苗栗以北、金門地區將出現6度以下低溫，前局長鄭明典觀測指出，中午之後有感降溫，直接挑戰寒流，且大屯山區的確有飄雪機會。專家也指出，華南雲雨區帶來更低溫的現象在馬祖發威，歐洲更預測「東引會下雪」，氣象署晚間8時30分也觀測到馬祖站出現「雨夾冰霰」。

氣象署表示，寒流正在南下，今晚至24日（周三）清晨最嚴寒，尤其明天（23日）除了寒流還配合華南雲雨區，全台雲多、有短暫雨，白天少了陽光感受更加寒冷，最陰雨的北台灣地區高溫僅11度，預估今晚至明晨高雄以北、宜花有10度以下低溫，北部近山區及空曠地區下探6度。

▼入夜後番薯頭凍成一片白。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼台北站觀測溫度午後雪崩式下降。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

鄭明典觀測指出，「中午之後有感降溫」。冷空氣上午就已經到達北台灣，但因地形影響，氣溫反應需要一些時間，午後降溫很明顯，很乾脆地通過了強烈大陸冷氣團的標準，接下來挑戰寒流，大屯山區也的確有飄雪的機會。根據台北氣象測站過去24小時溫度變化圖，約從中午12時起溫度從15度一路往下跌，呈現雪崩式下滑，直至晚間8時許已經來到11.2度，降溫4.8度，溫度分布圖顯示，入夜後北台灣凍成一片白。

民間氣象粉絲團「觀氣象看天氣」也分析，寒流主力加上華南雲雨區將於明天清晨攜手一起影響台灣，明早將是這波寒流最濕冷的時刻，台南以北將出現10度以下低溫，高屏地區也只有10至12度，高山降雪情形也會相當明顯。今晚華南雲雨區帶來低溫的現象已經在馬祖發威，晚間8時20分東引已經降到2.9度，馬祖（南竿）也只有3.3度，都已經低於氣象署預測的4度，預報權威歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）甚至預測東引在凌晨前後會下雪。

▼黃海至東海一帶有明顯的雲街，代表強烈冷空氣正在南下，但台灣附近一帶的雲街受中高層的雲遮蓋，較難觀察到。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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