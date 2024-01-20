地方環保機關人力招考今登場　環境部：錄取66人「起薪36K」

▲環境部補助地方環保機關人力招考今天登場。圖為環保人員取樣稽查。（圖／桃園市政府環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

為緩解地方環保機關業務壓力及人力不足的問題，環境部今（20日）在全台北、中、南、東4地舉辦「補助地方環保機關人力計畫進用人員」筆試。環境部表示，這次共418人報考，筆試成績將在1月29日公布，筆試通過者可參加第二階段的口試，預計錄取66名環保新血，職務敘薪原則比照環境部特約助理環境技術師，最低薪資起敘（280薪點，約3萬6316元）。

環境部在去年8月22日由行政院環保署改制升格以來，業務量較以往增添，但全台22個地方環保機關的業務量也隨之大幅增加。環境部部長薛富盛表示，為緩解地方環保機關業務壓力及人力不足的問題，環境部特別運用環境保護基金招考契約人力，以支援各地方環保機關。

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環境部指出，本次筆試分北、中、南、東4考區同時進行，報名人數合計418人，包括北區149人、中區122人、南區131人、東區16人。第一階段筆試成績前132名，且筆試成績達50分以上者，可以參加第二階段的口試。第二階段的口試由各地方環保機關各自主政，環境部相關單位派員會同辦理。

筆試通過者可不限區域自行報名參加由各地方環保機關所主辦的口試，而且不限只能報名唯一地方環保機關。例如，家住台中市者，報名口試時，不僅可以就近報名由台中市政府環保局口試，也可以報名彰化縣、南投縣或苗栗縣者，甚至要報名高雄市者也可以。

主辦本次筆試的環境部國家環境研究院院長劉宗勇指出，這次考試的學歷資格是國內外大學畢業者，測驗科目為「環境保護概論」，考試範圍包括環保法規、政策、時事議題，以及環保基本概論。測驗則是採100題選擇題。