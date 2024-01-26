春節機位已賣完！長榮機師喊罷工　品保協會示警：簽轉相當困難

▲長榮航空。（資料圖／長榮航空）

記者彭懷玉／台北報導

長榮機師恐在春節連假發動罷工，桃園市機師工會昨（25日）預告，不只春節，範圍連同清明假期在內。對此，中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，目前春節連假期間機位均已賣完，要簽轉相當困難，也請民眾盡量避開清明連假使用長榮航空的機位。同時，李奇嶽說，旅行公會希望台灣能夠比照丹麥，有一個月的罷工預告期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽。（圖／品保協會提供）

李奇嶽表示，目前春節連假機位已賣完，若遇到罷工，預告期是24小時，旅行業者很難安排轉團。至於機師工會昨預告罷工期間新增清明連假部分，雖然警戒時段不一定會罷工，目前只能建議旅客避開選用長榮機位，但如果已先預購的團或機位，假使遇上罷工，需另行做相關處理。

▲桃園市機師職業工會合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會召開協商會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李奇嶽指出，希望長榮機師工會先講清楚罷工預告期，旅行公會是希望台灣能夠比照丹麥，有一個月的罷工預告期；而日本則是10天。面臨現在比較不確定的答案，不只影響長榮此時段的銷售，呼籲搭長榮出國的旅客趕快投保旅行不便險。

機師工會25日決議提前公告，長榮機師兩罷工警戒區段，包括2月7日至18日、3月30日至4月7日，涵蓋春節、清明兩大連假。長榮航空25日晚間表示，仍努力研擬可行方案，盼達到共識，一旦機師正式罷工，受影響旅客退改票將免收手續費。

長榮航空表示，長榮航空不樂見罷工情事的發生，仍會在1月24日與機師工會協商的基礎上努力研擬可行方案，並與工會持續協商，希望能進一步達到共識。

長榮航空指出，一旦機師工會正式罷工，長榮航空將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動資訊。