怒槓完游錫堃　周玉蔻臉書貼天鵝照：不解釋

▲周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》槓上游錫堃。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長游錫堃26日上午接受媒體人周玉蔻專訪，過程中談到立法院長選舉，周玉蔻頻追問游錫堃若沒有選上院長，是否會辭不分區，讓後面的不分區候選人遞補，兩人唇槍舌劍你來我往，因此引爆戰火。游錫堃批評周玉蔻「以訛傳訛」，而周玉蔻則反嗆游「惱羞成怒」，事後周玉蔻則在臉書貼出一張天鵝照，並寫著「Bj4（不解釋）」。

周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中專訪游錫堃，稱很多人說游錫堃沒有選上立法院長就卸任，讓民進黨不分區排名第14的王義川進入立法院，游錫堃回應，尊重大家意見，但這是假設性問題自己不會答覆，並指出全世界議長下來當國會議員大有人在，而且立委席次若有空缺依序遞補的不是王義川，而是排名在第13名的王正旭。

周玉蔻繼續追問，游錫堃則表示，他知道這問題有陷阱，王義川事實上也否認這樣的說法，但周玉蔻說的好像游錫堃走王義川就會進立法院，牛嘴長不出象牙，不要期待他這裡講出什麼特別的。

周玉蔻回說，自己的問題沒有陷阱跟惡意，是有人說游錫堃辭去後、王義川可以遞補。游錫堃強調，這不是事實、是錯誤的，還以訛傳訛，周玉蔻則激動表示，「我哪裡有給你陷阱！沒有以訛傳訛，那你那麼生氣幹嘛？是不是惱羞成怒！」兩人一來一往直到節目結束。