親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

▲原PO待業中，想到要包12個紅包給親戚小孩就頭痛。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「紅包包多少才不會被說話？」一名妹子苦惱直呼，老家親戚有12個小孩，去年包1000至1200元，還不包括長輩，眼看過年就要到了，偏偏她裸辭待業中，現在靠存款苦撐中，但又非常想看阿嬤，於是想問大家該怎麼辦？文章引發熱議，最好方法就是避開過年，或是孩子紅包改放刮刮樂。

一名女網友在Dcard表示，前幾個月被爛老闆氣到裸辭，現在還在待業中，距離過年剩下2周，一想到要包紅包就讓原PO頭疼，「老家親戚小孩又多，加起來12個左右...還有些老長輩要包！」

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去年小孩一包約1000至1200元，若以1200元來算，等於原PO一口氣要噴1萬4400元，還不包括長輩的2000元紅包。偏偏原PO今年經濟有困難，「可能包不了這個數字，存款也沒很多，光讓我在求職空窗期活著就不容易了。」

原PO坦言，知道最好省錢的方法就是不回去，但阿嬤身體不好，頻頻喊話要他回去過年，「真的很想回家看阿嬤。」對此，原PO求助，在經濟拮据時，還是要包紅包的話，「包會多少比較恰當？感謝各位金錢大師了。」

文章曝光後，網友紛紛熱心給建議，「提早回去看阿嬤，避開過年期間，能活下去比較重要」、「小孩的部分改包1～2張刮刮樂，讓他們每人抽一包拿去刮，說自己的紅包自己賺！如果小孩們的紅包往常都是被爸媽收走，說不定這樣對他們來說還比較有趣」、「包給長輩就好，小孩就算了，說今年阿姨的經濟狀況不好，你們要體諒阿姨， 等阿姨經濟狀況好了給你們包個大紅包」、「包不包看妳自己經濟，沒錢當然不用包，提早去看長輩偷塞一點，2000元打住，1000元也沒差，心意有到就好了」。