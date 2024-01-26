新營民宅火警「洗澡來不及逃」母子雙亡　4歲女兒呼吸器搶命中

記者林東良／台南報導

台南市新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，消防人員從火場2樓浴室救出母親及兒子、女兒共3人，其中母、子2人送醫不治身亡，小女兒搶命成功，轉入成大醫院加護病房，目前使用呼吸器，情況尚未穩定，仍在加護病房積極治療中。

▲台南市新營區中正路民宅火警造成林姓女子與子女被濃煙嗆傷，造成2死1重傷，小女兒目前在成醫加護病房救治仍有生命危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局於25日下午2時30分許據報，台南市新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，消防局馬上出動4梯次各式消防人車23車42人前往搶救，火勢下午3時24分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業。

消防人員在2樓浴室內發現1大2小共3人，為40歲林姓母親、王姓3歲兒子及4歲女兒，3人皆ohca失去呼吸心跳等生命跡象，救護人員馬上施以CPR急救，母親及兒子以救護車送柳營奇美醫院、女兒送衛福部新營醫院搶救。林女及兒子急救後宣告不治，小女兒急救後恢復呼吸、心跳，而後轉送成大醫院救治。

據了解，小女兒25日轉入成大醫院加護病房後，目前使用呼吸器治療，26日病情尚未穩定，仍使用呼吸器積極治療中。

據現場鄰居表示，火警發生時，現場冒出大量黑煙，他原本想拿滅火器救火，但火勢燒得很厲害，滅火器滅不了火，當時有聽到女子在喊救命，但無法靠近，此時消防車已到達，就開始滅火。

據了解，起火的透天厝計住有11人，分別是死者林女與王姓先生一家4口、王男的父母及1位單身小姑，以及王家大女兒一家四口。火警發時林女的王姓先生外出工作，王男父母及小姑，和王家大女兒全家都外出旅遊不在家，只有林女與1對子女3人在家，火警發生時林女疑與子女3人在浴室洗澡，因林女被消防人員救出時，並未穿衣服，所以研判火警發生時林女等人在浴室，才無法在火警發生時來不及逃生。

消防人員初步勘查火場，燃燒1樓客廳與2樓前半臥室，燃燒面積約30平方公尺，未裝設住警器，研判起火點在1樓客廳，詳細原因及財物損失由火災調查科調查。