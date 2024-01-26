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大陸 大陸焦點 特派現場

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機...鋸開畫面曝

▲黃金，金條。（圖／pixabay）

▲女貪官收賄黃金後，會將其重新熔鑄成金塊。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸官方媒體25日晚間披露一名女貪官的收賄犯罪事件，讓人見識到為藏匿受賄金錢方法堪稱「腦洞大開」。這名貪官把收取到的黃金重新熔鑄成金塊，再藏匿於跑步機中，經過評估這些黃金價值666萬餘元人民幣（約新台幣2936萬元）。

《長安街知事》報導，由海南省紀委監委與海南廣播電視總台聯合攝製的電視專題影片《利劍護航自貿港Ⅱ》，昨（25）日晚間播出第1集《懲治工程腐敗》，其中介紹了海南省市場監督管理局前局長孫穎的貪污罪行。

報導指出，孫穎曾任海南省旅遊委主任，2022年3月改任省市場監管局局長，2個月後被查，11月遭到雙開（中共政治術語，指開除黨籍、開除公職）。

專題旁白說，辦案人員還在孫穎名下眾多房產中的其中1間套房內，發現一部看似普通的跑步機裡，竟藏著一塊塊包裹好的黃金製品。這些黃金都是孫穎收受的賄賂，經過熔煉重鑄後再藏匿於跑步機中。經過評估，這些黃金製品價值人民幣666萬餘元（約合新台幣2933萬元）。

▲▼ 。（圖／）

▲消防人員鋸開跑步機。（圖／翻攝自長安街知事）

▲▼ 。（圖／）

▲從跑步機裡取出的黃金製品。（圖／翻攝自長安街知事）

專題影片還揭露孫穎的腐敗墮落，與她的前夫張岩有著密切關係。2007年孫穎主政定安期間，張岩向孫穎表示，「想在定​​安拿項目，做工程」。在商量如何分贓時，張岩說自己懂規矩，會給5%，孫穎嫌太少，要了10%。為了掩蓋勾當，2人密謀，將大部分項目轉手賣給其他老闆做，透過「過一手」作為「障眼法」，2人從中撈取好處費高達人民幣4900萬元（約合新台幣2.15億元）。

除了前夫張岩，孫穎司機葉民武也是幫兇，除代轉官員紅包，甚至接頭安排發包工程，連黑幫的錢都照收。專題片揭露，孫穎非法收受財物折合共計人民幣6460萬餘元。2023年9月，海南省第一中級人民法院也公開審理了此案。

海南省市場監督管理局原局長孫穎。（圖／翻攝自長安街知事）

▲海南省市場監督管理局原局長孫穎。（圖／翻攝自長安街知事）

影片一出引發熱議，還登上熱搜，網友紛紛留言「誰能想到跑步機啊！對我來說跑步機就是用來掛衣服的」、「好會藏，這如果是自己不交待，還真不好找」、「這收受的很爽嘛，流眼淚只是後悔被查獲了」。

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