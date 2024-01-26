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遭使喚「順便」做家事　照服員拒當免費傭人：尊重很難？

這名網友發文希望大家善待照服員這個職業，要雇主別再把他們當免費的勞動力。（示意圖／翻攝自pexels）
▲這名網友發文希望大家善待照服員這個職業，要雇主別再把他們當免費的勞動力。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不少家庭有照護需求，會請專業長照機構的照服員來家中照顧。一名擔任長照機構的照服員日前在網上抱怨，她表示過年前有不少雇主會要求照服員「順便」打掃家中環境，讓他們變成另類的「大掃除傭人」。雇主完全不照合約走的行徑讓原PO直呼「不尊重此行業」，疑問「那麼有錢為什麼不去申請外勞或是找專門大掃除的人員」，而且這樣的狀況即使拒絕了也還有千千萬萬次，坦言PO文的目的就是要讓更多人知道「規定就是規定」。

這名網友在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，「各位有申請長照的家庭，拜託懇請你們，不要把長照當作過年前的大掃除傭人」，原PO表示不少雇主都會無視合約內容，不停以「順便」為由要照服員完成家中雜事，如整理房間、澆花、倒垃圾、刷抽油煙機等，「大多數都是有錢厚臉皮家庭才有的行為，不尊重此行業，那麼有錢為什麼不去申請外勞或是找專門大掃除的人員」。

原PO直言，「居服員不是清潔人員公司，居服員不是你請的滿漢大餐全席廚師煮你全家，居服員不是你用政府補助申請的傭人，處處刁難居服員到底是存什麼心，大家互相尊重！很難嗎？」

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不少網友認為照服員可以拒絕不合理要求，原PO對此也表示，「『我們肯定會拒絕，不是合約內的範圍絕對不做』，保護自己也保護其他辛苦的居服員，拒絕了千千萬萬次，還是有超多個案每天跟你講不同的順便，一直盧！一直煩居服員！」

原PO也分享發這篇文的動機，坦言「希望這篇文章就是能傳達給更多人知道『不要再對我們說順便了』、『不要再一直盧我們做不該做的事』，規定就是規定」，希望能呼籲民眾能善待照服員，不要再把他們當作免費的勞動力了。

留言區不少網友提供建議，「說真的不用怕對方檢舉，因為這種家庭到最後沒有居服員可以服務，是會被長照公司終止服務的（公司跟對方說沒有居服員可以去了）」、「直接胸前掛錄影讓家屬看到，說要保護大家的權益，不相干的事情不能做，有問題請詢問相關部門」、「這時候臉皮要比他更厚，跟他說不要」、「可以直接跟妳們的照專或居服督導反應，請照專或督導直接跟家屬溝通。再來訪視簽訂合約前妳們的照專或居服督導有沒有跟民眾再三強調服務項目及合約內容！如果草草帶過民眾真的會出現所謂的『順便』。」

不少人也為照服員發聲支持，「什麼雇主，竟然要居服員去做打掃？反應給社會局，這種雇主不能申請長照啦」、「太離譜了，居服員是照顧病患，不是傭人，搞不清楚，難怪很多人都不做」、「居服員這個職業真的是功德無量，請善待他們」、「居服員是來幫助家屬的，為何不好好善待人家啊？」

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