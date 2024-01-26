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穿紅內褲沒用！尾牙開運撇步大公開　專家曝5招增強中獎能量

廣達尾牙。（圖／黃威彬攝）

▲廣達尾牙。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

每年農曆12月16日是「尾牙」，也就是傳統上每年最後一天祭拜土地公祈求生意興隆的日子，時至今日，尾牙已演變成公司聚餐增進員工的活動，除了員工聚餐、單位團拜，有些公司還邀請明星、主持人來參與。但對員工來說，尾牙的「摸彩活動」才是最值得期待的，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就特別分享如何在尾牙中順利中大獎的撇步。

楊登嵙指出，2024年歲次「甲辰」，甲五行是木，所以今年為木龍年，水可以生木，因此，今年開運色系是「水」及「木」，可以多佩戴、穿著相關色系的服飾與配飾。「水」的色系是藍色、黑色。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色。除了抽獎當天穿著開運水及木色系服飾，今年尾牙還能有以下方式來強化自己的偏財運：

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配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是龍，可以配戴龍手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運水及木色系更佳。

開運紅包

準備2個紅包，紅包一個包3顆黑豆，另一個包8顆黑豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為黑色屬水，3及8的易經數理為「木」的能量。

（圖／楊登嵙提供）

▲準備2個裝有黑豆的紅包。（圖／楊登嵙提供）

開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

財神符

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

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