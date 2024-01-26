電子偵查犬「Wafer」總統大選立功　組頭藏手機...秒被牠找到

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際科透過美國非營利組織捐贈警政署保三總隊偵查犬，該偵查犬主要針對電子產品產品儲存裝置上的化學塗料(三苯基氧化膦)進行嗅別，舉凡手機、記憶卡、隨身碟以及虛擬貨幣冷錢包等，以利犯罪現場的搜查，且全亞洲僅3隻，在受訓結束後來台執行任務，成功追出毒品案主嫌、選舉賭盤組頭以及詐欺機房人員偷藏的手機。

警方指出，K9電子產品偵測犬由駐美西聯絡官及美國國土安全調查署（HSI）牽線美國非營利組織「地下鐵路行動(Operation Underground Railroad, O.U.R.)」，無償捐贈台灣，目前全亞洲只有3隻，分別在泰國、馬來西亞及台灣，刑事局在2023年7月份派人前往受訓，並迎來電子偵查犬「Wafer」。

▲台灣透過美國非營利組織捐贈電子偵查犬，可以透過裝置外的塗料進行嗅味辨別，找到嫌犯藏匿的手機等電子產品。（圖／記者邱中岳翻攝）

「Wafer」，2歲，黑色拉不拉多犬，來台後執行任務約3個多月，首次執行任務就是查出毒品幕後主嫌所藏匿的手機，警方指出，在2023年8月初循線追查52公斤毒品安非他命上游，掌握相關主嫌身分後攻堅，Wafer受命第一次上場，就在將主嫌企圖藏匿的手機揪了出來。

Wafer也在2024總統大選期間，協助查緝高雄選舉賭盤有功，在組頭家的床頭櫃夾縫裏面，找到嫌犯藏匿的手機、平板電腦，另外在搜索詐欺機房，除了桌上的電腦設備之外，還在嫌犯房間裡面的衣櫃，其中一格的夾層裡面，找到嫌犯曾在衣物裡面的手機，目前將多搜出的證物進行鑑識還原，希望能掌握嫌犯相關犯罪證據。

▲電子偵查犬Wafer，來台灣已經在參加3次搜索行動，並成功找到嫌犯藏匿的手機、平板電腦等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，培訓K9電子產品偵測犬，狗要找活潑且聰明的品種，如果平均2個月就可以完成訓練，且因為要嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料：三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide (TPPO)，所以不能與其他的緝毒犬、偵爆犬一起進行訓練，目前偵測犬交由保安警察第三總隊管理，隨時準備出勤執行任務。