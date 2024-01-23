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又見投資詐騙！弘仁會與柬國詐團跨海合作　30人痛失5千萬

記者張君豪／台北報導

竹聯幫弘仁會台北分會成員與詐團合作成立詐騙水房，與柬埔寨詐團機房合作，在台指揮車手提領被害人被騙假資款項，警方估計約半年內向30多位被害人騙走5千餘萬元新台幣，刑事局從去年11月到今年1月間發動兩次搜索，成功逮捕陳嫌等5人，其中一名家住北市老翁誤信投資股票可獲利，陸續匯款5百萬，積蓄養老本全被騙光。

▲刑事局逮捕竹聯幫弘仁會操盤投資詐騙，逮捕陳姓主嫌並起獲大批刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫弘仁會操盤投資詐騙，逮捕陳姓主嫌並起獲大批刀械。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵七大隊二隊分析該局「情資研析中心」所彙整資料，發現陳姓主嫌配合柬埔寨詐團領款洗錢，利用在臉書、IG刊登股票投資廣告，使被害人加入LINE群組下載投資APP，被害人誤信詐團說詞，透過臨櫃、ATM或使用網銀匯款給詐團，提供人頭帳戶，陳姓主嫌則指揮水房成員透過網銀層層轉帳，規避警方查緝，直到層轉4層人頭帳戶後，再派車手到ATM提領贓款。

▲刑事局逮捕竹聯幫弘仁會操盤投資詐騙，逮捕陳姓主嫌並起獲大批刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

這起案件曝光，肇因部分被害人想獲利出金時，對方告知需先繳交紅利分成才可出金，被害人短時間內無法籌繳納龐大紅利，遭業務員封鎖通訊軟體致無法取得聯繫，才知道遇上詐騙集團，無奈報警。

刑事局會同北市文山二、大安分局、新北市三重、蘆洲分局共組專案小組報請新北地檢署福股檢察官指揮偵辦，2023年11月14日執行第一波「斷投」專案，在三重逮捕擔任水房轉帳手、有弘仁會台北分會背景的賀男（20歲），22日在新北蘆洲板橋地陸續逮捕該集團3名葉姓成員，並拘提幕後主嫌陳男到案。
▲刑事局逮捕竹聯幫弘仁會操盤投資詐騙，逮捕陳姓主嫌並起獲大批刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並當場查扣開山刀、信號彈、鋁棒、及罕見的小型器械戒指刀等刀械，以及現金、手機、存簿及提款卡等贓證物，警方粗估被害人超過30名、詐騙金額逾新台幣5千萬元。全案於警詢後，依涉犯《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移請新北地檢察署偵辦，目前檢方聲押1人獲准，其餘涉案共犯正陸續複訊開庭審理中。

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