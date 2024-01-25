假冒知名貝萊德集團邀投資　詐團2年撈1.8億！57人被逮

▲刑事局電信警察破獲假冒貝萊德國際投資集團，2年內逮捕57人，詐財2億。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐欺集團假冒國際知名貝萊德投資集團並偽造營業執照，取信於人，誘騙民眾加入APP後匯款，2年內有81人受騙，遭騙金額1億8千多萬元，其中單筆金額高達2千5百多萬元，刑事局全台大搜索，從車手一層層往上追查到主嫌，如同拉起一整串肉粽，共逮捕57名犯嫌，全案依洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。





詐團假借名人、股市名師名義成立投資群組，誘騙不知情民眾加入並匯款，害得被冒用的當事人急於出面澄清，如今把目標轉向貝萊德，刑事局電信偵查大隊第二隊接獲被害人報案，從110年11月24日至112年11月1日，在全台7縣市發動10波搜索，逮捕主嫌42歲余姓男子、洗錢負責人42歲鄭姓男子等57人。

警方表示，民眾加入Line群組「股市研討社」後，會被要求手機下載註冊貝萊德App，然後轉帳到人頭帳戶，初期獲利會收到股金，等到漸漸投入大量金額後，詐團即以系統錯誤無法出金為由，將被害人踢出群組。

被害人在金融機構轉帳如果遇到行員攔阻，詐團會利用Line「官方客服」身分，將其他人成功轉帳的單據傳送給被害人，甚至要求被害人乾脆提光資金，換到別家金融機構，同時傳送偽造「貝萊德證券投資顧問事業營業執照」，取信被害人。

警方在各地搜出現金8百多萬元、美金6200元、日幣23萬元、虛擬貨幣USDT18萬1924.6327顆（約590萬元）、BMW、保時捷自小客各1部、涉案帳戶存摺16本、提款卡5張、點鈔機、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送各管轄檢察署偵辦。