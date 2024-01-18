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高風險電商出爐！2知名健身房列前二名　遇「+號」來電要小心

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）
▲圖為刑事局外觀、該局揭露2023年第四季高風險賣場。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局統計公布去年第四季「高風險賣場」，總計個資外洩造成消費者接到詐騙電話、甚至造成財損報案的前五名賣場依序為「World Gym」、「健身工廠」、「旭集」、「台灣之星」及「TKLAB」。

針對高風險賣場，刑事局說明表示：每週警方將發函通知被害件數逾5件之疑似個資外洩電商，並提供業者「電子商務防制詐欺作為自評表」建議高風險賣場於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等改進措施。

警方並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊；同時透過165各宣導管道，包含165全民防騙網、臉書粉絲專頁、警政服務APP等定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

詐團竊取電商賣場個資後，就會以常見「解除分期付款」詐騙手法，假冒電商客服致電民眾稱「員工操作錯誤，誤設分期付款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商」等話術，詢問民眾銀行資料，再假冒銀行人員要民眾操作ATM、網銀匯款、購買遊戲點數來解除設定。民眾若疏於查證，就可能造成自身財產損失。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）已針對「+886」開頭之來話進行攔阻，近期亦針對「+號開頭」境外來電全面導入語音警示，希望透過減少民眾接觸詐騙電話方式，減少詐騙情事發生。刑事局呼籲民眾，看見來電顯示開頭帶「+」號、「+21」、「+67」或「+87」等境外來電號碼，卻自稱「國內」電商或銀行業者幾乎都是詐騙電話。

民眾若於通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」及「賣場認證」等關鍵字要求操作ATM、網路匯款時，就是詐團所為，請民眾立即掛斷電話，自行聯繫電商業者求證，也可撥打165反詐騙諮詢專線協助。

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