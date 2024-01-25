詐騙水房藏黑幫據點　3個月吸金2.4億！虛擬幣洗錢匯境外

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊25日宣布破獲投資詐騙假冒「富達投資」理財公司的收贓款眨騙水房，該集團利用境外公司在臉書投放假投資廣告，冒用股市名人推薦個股當話術，吸引被害人加入LINE群組後下載假投資APP，營造飆股獲利假象吸引被害人投資，主嫌官柏翰配合境外詐團，派車手出面收取款項，該集團經營3個月，至少有37名被害人遭騙財，吸金規模達2億4千萬，警方收網逮捕官姓主嫌及其下水房幹部、車手共6人。

▲刑事局破獲假冒富達投資詐騙集團，短短3月吸金逾2.4億元。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，該詐團車手水房集團從去年4月到7月間營業，警方接獲被害人報案後展開清查，刑事局會同北市士林、信義分局、新北市三重、新店分局、桃園大園分局、台中市刑警大隊共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦。警方約談部分被害人，發現均是誤信投資詐騙廣告交款投資，其中有被害人陸續交付現金達450萬元，其中更有名被害人先後投資達2千萬元新台幣，不僅沒拿到任何獲利，辛苦積蓄全遭詐團騙走。

警方查出該詐團水房位於新北市三重區一處黑幫出沒的舊公寓一樓，官姓主嫌（27歲）教唆車手向被害民眾收錢，車手取款後再把贓款交給負責利用虛擬貨幣洗錢的謝姓共犯，之後該集團再透過虛擬貨幣把贓款轉匯境外機房。

由於該水房民宅平常有當地天道盟成員及竹聯幫明仁會分子出沒，打架鬥毆事件頻傳，警方16日搜索官男水房查扣現金5.8萬元、銀行卡及存摺、開山刀、西瓜刀、監視器等證物，警訊後依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送台北地檢署偵辦，警方將陸續清查約詢被害人，以利後續司法追訴。

刑事局呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資，如有標榜「保證獲利、穩賺不賠」的投資，一定是詐騙，千萬不要輕易相信，另若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

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