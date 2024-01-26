「誰摔死了李新？」多次影射羅淑蕾　郭新政盛竹如有罪定讞

▲拍攝影片影射羅淑蕾，郭新政（左）、盛竹如（右）有罪定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，找了知名演藝人員盛竹如製作「誰摔死了李新」一系列影片，引起前立委羅淑蕾不滿。羅淑蕾對2人提出自訴，一審判決2人無罪，但二審逆轉改判有罪，處郭新政有期徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

前台北市議員李新2017年9月底，在住處墜樓身亡。他的女友郭新政就找上資深媒體人盛竹如，製作一系列影片，並在臉書上陸續公布。影片出爐後，引起許多政治效應，相關人等也鬧進法院，出現許多官司。

系列影片中提到「103年5月23日在大展當鋪門口之人為黑道，且與羅淑蕾熟識，羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾暗中安排打手，對李新惡意言語攻擊」、「羅淑蕾在該珠寶案中與黑道、政治人物及國家各級單位聯手，對李新進行政治迫害、對郭新政司法追殺，造成李新跳樓身亡」、「羅淑蕾以其立委身分，使法院派出大隊人馬對郭新政名下10億元財產為假扣押有超額查封」之「李新是怎麼摔死的Part1至3」。由於影片不斷提到羅淑蕾，引起不滿，羅淑蕾對2人提出自訴，控告2人涉嫌加重誹謗、公然侮辱等罪。

一審法院判決郭新政、盛竹如二審無罪。案經上訴，高等法院二審審理後，審酌影片的時效性、言論與公共利益關聯性、消息來源可信度、查證成本與可能性等各方面，認為郭、盛2人應該要善盡合理查證義務，但卻未能完善，確實有罪。因此二審改判郭新政有期徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日、得易科罰金5萬元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。