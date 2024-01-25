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大陸 大陸焦點 特派現場

維修工「性侵小六女童」竟判無罪！　檢方挖出更黑暗罪狀

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲少女慘遭2人性侵。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古一國小六年級女孩懷孕，性侵者竟然有兩名，一人被判10年半，而另一人卻被判無罪。檢察官篩查十幾萬條微信對話紀錄，找到證據攻破其「無罪辯解」，經檢察機關抗訴後，罪犯終獲刑6年。

據《檢察日報》報導，內蒙古自治區鄂爾多斯市一剛上國小六年級的少女小華（化名）2021年4月懷孕了，「王師傅」是她說出來的第一個名字。王師傅因幫助維修小華家的物品結識了小華和其母親，後時常對這個單親家庭提供幫助。小華母親氣憤地帶著孩子與王師傅對峙，他卻矢口否認。

小華母親當即報警。到案後，王師傅拒不認罪。後經鑑定，小華腹中胎兒的DNA與王師傅完全不匹配。在檢察官的疏導、安撫和詢問下，小華又說出了另一個人的名字-她的李姓大伯。小華的父親早逝，大伯一直很照顧她們母女，因此小華對來自大伯的侵害難以啟齒。

經DNA鑑定，李男確為小華腹中胎兒的生物學父親。2022年3月，李男因犯強姦罪被法院判處有期徒刑10年6個月。

王師傅到案後拒不認罪，全案只有小華的陳述而無其他證據，後來王師傅被判無罪。2022年3月，小華居住地檢察院向鄂爾多斯市檢察院提起抗訴，鄂爾多斯市檢察院支持抗訴，並成立辦案組開展調查。

出庭前，辦案組把十幾萬條微信紀錄逐字逐句進行梳理，均能證實王師傅與小華經常電話聯繫。在指認物品時，小華能準確辨認出王師傅與她發生性關係時所穿的衣物等。

作為不滿14周歲的未成年人，小華對王師傅的犯罪行為陳述穩定，合乎情理、邏輯，還提到王師傅身體有臭味，證明與其接觸非常親密，已經超出正常社交距離。在大量事實面前，王師傅依舊辯稱自己無罪。

2022年8月，庭上訊問時，檢察官把犯罪嫌疑人供述中自相矛盾的地方放大，王師傅矢口否認曾與孩子單獨見面，但微信轉帳記錄中有面對面掃QR Code的付款記錄。王師傅說他是因為與小華母親發生關係而給小華錢款，但是轉帳行為全都避開了小華母親，與小華的微信和通話記錄甚至比與小華母親的要頻繁得多……。

同時，檢察官認為，在這起案件中，因為孩子沒有接觸過性行為，作出的符合其智力、年齡和認知水準的陳述，可信度非常高。特別是在案件發生的第一時間，孩子立即指控王師傅，非常具有客觀性。最終，鄂爾多斯市中級法院採納檢察機關的抗訴意見，認定王男（即王師傅）犯強姦罪，判處其有期徒刑6年。

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