侮辱連千毅在獄中用嘴巴幫「排毒」！「勾惡」遭判刑定讞

▲勾惡（左）發文侮辱連千毅（右），遭判刑定讞。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡、連千毅）

記者吳銘峯／台北報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）陳昱瑋，與直播網紅連千毅在網路上開槓。勾惡在臉書上影射連千毅「在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒」，遭控加重誹謗。陳男一審遭判拘役50日，得易科罰金5萬元。案經上訴，高等法院25日駁回上訴，全案定讞。

勾惡與連千毅在2年前激烈交鋒，而陳男在2022年4月20日17時9分許，使用帳戶名稱「勾起你心中的惡」，在臉書網站上張貼文章：講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很「吃得開」，你們知道吧。

這篇文章讓連千毅提出加重誹謗告訴，案經檢方偵查終結，檢方對陳男提公訴。一審將陳男判處拘役50日，得易科罰金5萬元。案件上訴二審。

二審高等法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱「千億龜」並非指連千毅，「嘴巴排毒」是指排解糾紛。不過高院比對陳男的其他貼文，認定貼文所稱之「千億龜」即為連千毅，且依本案貼文內容觀之，確有影射告訴人為他人口交之意。高院因此還是認定有罪，駁回上訴，全案確定。陳男遭判拘役50日，得易科罰金5萬元。

至於本案告訴人連千毅，先前因直播賣貨引發糾紛後，指使小弟到對方店外開槍示威，引爆高雄「直播主之亂」，去年5月間遭判刑7年與1年（得易科罰金）定讞，連千毅已經在6月間發監執行。