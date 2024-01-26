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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃曝柯文哲算朋友　要爭取立院龍頭「不會拒絕任何顏色選票」

▲▼游錫堃聯訪 立法院 國會改革 院長選舉相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（26日）上午接受媒體人周玉蔻專訪，他指出，自己跟柯文哲算是朋友，但目前為止私下都沒有跟民眾黨接觸。而游會後也接受媒體聯訪，對於媒體詢問綠白合可能性，游錫堃表示，就像選縣長也是希望爭取每一票，只要願意投給他都謝謝，「不管什麼顏色，歡迎投票給我，我不會拒絕任何顏色的選票。」

游錫堃今接受媒體人周玉蔻專訪，周詢問，賴清德對於正副院長提名有沒有指示？游錫堃表示，賴清德說國會自主，大家有交換一下意見，因為他也很忙，還是尊重國會自主。至於黨內默契由他競選立法院長？賴清德競選過程中也對外宣布，這也不是新聞，但還是要經過黨團1月29日開會程序，會產生候選人。

游錫堃指出，通過後自己會先跟黨團委員爭取，也會跟可能爭取到的部分去拜票。周玉蔻追問是否包含國民黨跟民眾黨？游回應，到時候再看，現在還不知道，接受到這個任務當然盡力而為，13日大選完基本架構已定，各政黨多少席次已經定調，只能在這個架構上盡力而為、隨緣。

游錫堃表示，跟柯文哲算是朋友，四年前選立法院長時去拜票，台灣民眾黨有幫他忙、5票都投給他，之前就跟柯文哲認識，自己競選新北市長時他選台北市長，當時大家就有聯繫。

游錫堃指出，目前為止私下都沒有跟民眾黨接觸，只有現任委員來辭行，大家同事一場、都沒有談到選舉。至於民眾黨的國會改革訴求？游表示，自己現在不代表民進黨團，很難回應這些，他擔任院長四年來沒有提案，國會要改革過去也有，像國民大會就沒有了。

游錫堃表示，他講的那些都應該要改，但不是自己同不同意的問題，不管是現任還是未來立法院長都沒有提案權、不能去主張，立法院是合議制，應該要由委員提案。

若未能當選立法院長？游錫堃表示，不管怎樣都尊重選舉結果，但任何人當選都應該以中華民國台灣為念，執政黨要做國家忠誠執政黨、反對黨也要做國家忠誠反對黨。周玉蔻也追問韓國瑜是否符合立法院長標準？游僅回應，「我不批評未來同事」。

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