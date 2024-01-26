提醒柯文哲做「正確選擇」！　陳玉珍：一起合作監督執政黨

記者陳家祥／台北報導

立法院將在2月1日開議，民眾黨主席柯文哲26日上午赴立法院黨團與8位新科立委開會，會後拋出邀藍綠正副院長候選人到黨團報告國會改革理念。對此，國民黨立委陳玉珍說，這等於是做一些理性的溝通，以後擔任正副院長要把立法院帶到什麼方向，「不過我剛有跟他說，請他要做正確的決定」，當初民眾黨得到這些不分區選票的時候，訴求是要監督執政黨。

針對柯文哲拋出要藍、綠正副院長候選人拜會民眾黨團，國民黨立委陳玉珍說，「我覺得這也可以啦，我個人啦，但還要尊重候選人」；她認為，等於是做一些理性的溝通，以後擔任正副院長要把立法院帶到什麼方向。

「不過我剛有跟柯說，請他要做正確的決定。」陳玉珍表示，當初民眾黨得到這些不分區選票的時候，訴求是要監督執政黨，他有說過，還有新潮流不倒台灣不會好，「我覺得即便是事前做理性溝通，我想候選人很有理念，韓市長又提出幾大改革訴求、正面回應，現在只有民進黨在那邊罵民眾黨是沒用的8席，我們不會這樣」。

陳玉珍強調，過去幾年民近黨就是這種鴨霸做法，欺壓少數黨，這次好不容易民進黨變成少數黨，希望在野黨還是在監督、在個議題上可以一起合作。

至於民眾黨拋出的4個條件，陳玉珍說，她覺得也不算什麼條件，要決定怎麼做之前總是要理念的溝通，「我寧願把它看成是一種理念的溝通，在野黨往下要怎麼合作監督執政黨，畢竟現任執政黨、賴總統只有得到40％的票，60%的民意還是希望強力監督，大家應該要針對議題一起合作監督」。

陳玉珍說，柯文哲拋出請大家去黨團報告，事前理念溝通都非常正面，當然要去詢問一下正副院長候選人，「我想應該也會很正面」。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者宋良義攝）

