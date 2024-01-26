賴士葆稱「韓國瑜若到白黨團拉票很正常」　傅崐萁指民眾黨底牌難測

▲柯文哲在民眾黨團26日晨會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對2月1日立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲今（26日）拋出，邀請藍綠院長候選人，到民眾黨團說明想法，採閉門會議。對此，爭取國民黨團新會期總召的立委賴士葆表示，這是國民黨立法院長參選人韓國瑜要處理的，是本人去還是派人去，而作禮貌性的拜票、拉票也是很正常。傅崐萁則談及與民眾黨的談判經驗，指對方不到最後一刻，所有底牌都看不懂。

柯文哲26日到民眾黨立法院黨團辦公室開黨團會議。柯文哲會受訪說，民眾黨已提出國會改革四項要求，因此還是主張公開透明的政治價值，不管藍綠，院長候選人都來黨團溝通或座談會，「願意來的我們就接待他們，閉門會議，不會像君悅那樣直播」，邀請到黨團說明想法。柯也強調，一定會團進團出，若抓到就開除黨籍。

▲傅崐萁、賴士葆參選國民黨團總召。（合成圖／資料照）

賴士葆受訪表示，主動權在柯文哲手上，只要民眾黨8席不分區當選人投游錫堃，游就會當選，無論副院長怎麼投，就是另外層次的事情，民眾黨只要投游，就是綠白合，就是加入執政聯盟、就會喪失很大的監督力量。賴也說，他猜測，民眾黨若投游錫堃，說不定總統當選人賴清德會送一兩個部長給民眾黨。

媒體追問，會不會覺得民眾黨把8席看作80席？賴士葆指出，姿態當然有點高，但要人家的票，選民最大，國民黨要拉票，就姿態低一點。媒體再問，會不會覺得摸摸鼻子去報告（指上述柯文哲提議）？賴說，這是韓國瑜要處理的，是本人去還是派人去，作禮貌性的拜票、拉票，也是很正常，就跟韓找機會向跟藍委拉票、拜票一樣意思。

而傅崐萁早上8時接受媒體人王淺秋廣播節目，節目一開始，王就提及柯文哲今開早會一事。對於如何研判正副院長發展？傅崐萁說，民進黨是聊齋，民眾黨則為八國聯軍，8個人可以講不16種意見，且常常可能最後一刻又會翻盤，「柯P要hold也很難hold住」。

傅崐萁表示，民眾黨不分區立委來自各個政黨，各種屬性，各有不同立場、看法跟角度，會有各種情勢變化。去年藍白合過程中，他跟國民黨主席朱立倫商量，「柯P也持續溝通 」，但今天講完，明天不要，「每天都有新的story出來」。他認為，民眾黨加入後的立法院很精彩，每天都深不可測。

傅崐萁說，他相信民眾黨不會這麼早出牌，對照跟該黨所有談判經驗，對方不到最後一刻，所有底牌都看不懂。而國民黨團最後要接招還是退出，需經黨團民主討論，任何可能都會發生，但國民黨一定要黨團自主，每位成員都有具體意識表達後再做最後決定，隔空喊話很多局都會破掉，此時此刻都不要有情緒性發言。