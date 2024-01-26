黃珊珊、蔡壁如內鬥早有玄機？　前白營人士曝與柯文哲有關

▲2024大選期間，民眾黨總統候選人柯文哲至台中，與立委候選人蔡壁如合體車掃。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨日前舉辦感恩餐會，然而，前立委蔡壁如卻沒有受邀，這也使得蔡壁如與民眾黨不分區立委當選人黃珊珊有嫌隙的傳聞再度甚囂塵上。對此，前民眾黨中央委員張益贍在電視節目中表示，選舉期間，蔡壁如想在民眾黨主席柯文哲的「KPTV」YouTube 頻道放自己的競選廣告，就遭到黨中央已讀不回。

張益贍日前在年代《新聞面對面》中指出，民眾黨內鬥是柯文哲刻意造成的。並舉例，以藍白合的立場來看，蔡壁如當時主張藍白合，而黃珊珊則反對藍白合。

張益贍說明，柯文哲不管是在路線上、權力上，都會刻意讓自己下面的人去互鬥，誰鬥贏了柯文哲就聽誰的。

然而，張益贍進一步指出，甚至到最後彼此互鬥完了，柯文哲也不一定做決策，因為還沒判斷清楚要如何決策。

此外，張益贍提到，在2024大選期間，蔡壁如曾試圖爭取要在柯文哲YouTube 上的「KPTV」節目中，置入自己的競選廣告，且詢問了兩周。

不過，張益贍透露，「KPTV」雖然每天都直播，「結果他們寧可去弄什麼醫生治療什麼攝護腺，有的沒的，連蔡壁如的影片的不願意放」。

這樣的處置也讓張益贍困惑，這個節目不是黃珊珊主導的嗎？不是黨內陳智菡主導的嗎？為什麼對蔡壁如那麼謹慎？