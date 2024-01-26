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超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

記者趙蔡州／綜合報導

網紅超哥經營的日本料理餐廳「超甲組」，近日因為被網紅Toyz批評醋飯難吃，又被民眾檢舉用餐環境不佳、食材發臭等問題，多次躍上媒體版面。有網友25日在批踢踢貼出影片，有一隻老鼠從「超甲組」門口溜進餐廳內，影片一出立刻引發網友討論。

▲▼超甲組有老鼠從大門跑進餐廳。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友在超甲組的門口拍下，有老鼠趁隙從門口溜進餐廳內部。（圖／翻攝自批踢踢）

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原PO在批踢踢貼出影片。影片可以看見，拍攝者從「超甲組」招牌、排隊人潮一路拍到門口，接下來原本打算拍攝菜單，不料有一隻老鼠突然從門底鑽出，趁店員不注意迅速溜進餐廳內，場面瞬間吸引了他的注意，馬上把鏡頭對準老鼠並提醒店員，店員聽見有老鼠闖入後，也趕緊轉身上前處理。

影片的內容讓原PO忍不住笑說，「主廚直接插隊」、「看來超哥的確有看大家的留言，馬上更換主廚」。

▲▼超甲組有老鼠從大門跑進餐廳。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示「新主廚可愛」。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了影片後也紛紛表示，「好大隻啊」、「新主廚可愛」、「哭啊，一生懸命的主廚沒有了」、「結果是料理鼠王喔」、「影片可以發給衛生局，再檢舉一次」、「能拍到也是很厲害」。

超哥經營的「超甲組」近日被民眾檢舉用餐環境不佳。台北衛生局22日表示，已派人前往超甲組稽查，發現現場有工作人員沒有穿戴整潔的工作帽，餐廳也無法出示從業人員健康檢查報告，另外也有抹布不乾淨等衛生缺失，已開立限期改善通知單。

針對稽查結果，超哥事後在臉書粉絲團「超派人生」說，感謝衛生局前來稽查，讓餐廳能夠發現缺失，改善服務環境及品質，但在衛生局稽查的過程中，並無發現媒體所稱「用餐環境不佳及食材發臭」等情形。如有媒體以不實內容及標題毀壞本店商譽，本店將依法律途徑來捍衛名譽。
 

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