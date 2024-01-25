快訊／長榮機師罷工2警戒區段出爐！涵蓋春節、清明連假

▲長榮航空機師醞釀春節、清明連假罷工。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮機師醞釀春節罷工，長榮勞資協商無結果，機師工會今(25日)召開理監事會議，決議提前公告長榮分會兩罷工警戒區段，包括2月7日至18日、3月30日至4月7日，涵蓋春節、清明兩大連假。

機師工會發出聲明，指由於長榮航空資方於昨日地方、中央主管機關召開的協商會議中，很遺憾地仍未針對工會訴求提出任何對案以進行實質協商。

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機師工會表示，今日理監事會中，有關工會長榮分會與長榮航空間之勞資爭議，決議於勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告以下兩段之罷工警戒區段，若協商未果，工會將於以下兩段罷工警戒區段發動罷工，包括2月7日至2月18日、3月30日至4月7日。

工會說明，為考量讓預計搭乘長榮航空之消費者、旅客，得以提前準備備案因應，因此提前公告上述兩罷工警戒區段，於此兩區段內之罷工行動，工會將會於罷工行動開始24小時前，於機師工會官方網站上，針對罷工開始時日等相關資訊進行明確公告。

工會今日理監事也決議，日內將對工會內部長榮分會會員進行至少兩至三次「罷工演練」，以確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內、精準配合工會指令。

機師工會強調，工會依舊不放棄於正式罷工前與長榮航空資方進行實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間。也因此，在地方/中央主管機關的努力下，原預計於下週三（1月31日）召開之協商會議，只要長榮航空資方於下周二（1月30日）前針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與實質協商。

對此，截至截稿前尚未取得長榮航空回應。